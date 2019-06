Tite afirma que deve escalar time do treino e revela testes com David Neres e Fernandinho

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









Tite e o auxiliar-técnico Cleber Xavier afirmaram na entrevista coletiva desta segunda-feira que o time do treino de domingo deve começar o amistoso de quarta-feira contra o Catar, em Brasília:





Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.





No momento em que a atividade já estava fechada, Tite fez duas alterações: David Neres e Fernandinho substituíram Richarlison e Arthur. São mudanças que poderão acontecer durante o amistoso no Mané Garrincha. O técnico, aliás, avisou que poderá não fazer as seis substituições a que terá direito na partida. O foco é refinar a a equipe titular para a estreia na Copa América, dia 14, contra a Bolívia, no Morumbi.





Escalação





Tite: ''Fiz uma substituição entre David Neres e Richarlison. Richarlison foi usado como 9 na equipe que não vai começar, porque estamos sem o Firmino. Teve mescla, meio tempo Arthur, meio tempo Fernandinho. Mas a tendência é a equipe que começou (o treino)''.





Versatilidade do grupo é maior que na Copa do Mundo?





Tite: "Principalmente o meio-campo proporciona formatações diferentes: Casemiro com Arthur, Fernandinho ou Allan, são três combinações que, conforme o jogo pedir, podemos trabalhar. Com Arthur, temos um articulador e um jogador mais posicional, precisando o lateral-direito ficar num plano médio para não ficar exposto. Arthur sempre produziu mais no Grêmio em dupla. Com Casemiro e Fernandinho há uma liberdade maior para o lateral-direito. E Allan é um jogador de infiltração. Gera variáveis com Coutinho, Paquetá, Firmino. Só pegando o meio-campo como exemplo. Ela (equipe) dá mais (opções) do que na Copa do Mundo sim, apesar do Renato Augusto, que tinha muita versatilidade por ali."





Sobre os atletas que ainda não se apresentaram (Alisson, Cássio, Fagner e Firmino)





Tite: ''Primeira coisa que vou dar é um choque de realidade: acabou Brasileiro e acabou Champions. Agora é a nova realidade. O que era para curtir e comemorar, deu. Tem um relato legal sobre o Firmino, mandou um áudio, e ele não é de falar muito, falando que quer estar logo''.





Edu Gaspar: ''Programação inicial era para se apresentarem direto em Brasília, estendendo a folga. Mas eles escolheram chegar antes, o que é um ponto positivo em termos de preparação''.





Jogadores do Liverpool podem jogar contra o Catar?





Tite: ''Está definido o Ederson como titular. Vamos avaliar o Alisson pela questão da viagem. Fora isso, em relação ao Gabriel Jesus também está confirmado. Também vamos avaliar o Firmino. Se tiverem condições (Alisson e Firmino), vão estar no banco''.





Como o time deve jogar?





Cleber Xavier: ''Como o Tite falou, o time para o jogo contra o Catar está definido. A gente sempre analisa, fizemos reunião às 9h, tem o treino da tarde, treino de amanhã para o jogo contra o Catar. Campeão da Copa da Ásia, time que tem uma saída de qualidade. Estudamos como sempre estudamos. Vai ser uma surpresa dentro da competição. O jogo vai nos dar oportunidade de avaliar a equipe. Temos alternativas no meio e no ataque''.





Cleber Xavier: ''Não vamos nos ater a uma titularidade contínua, aprendemos isso. A partir daí vamos pensar no jogo contra Honduras, e ter o melhor para a estreia contra a Bolívia. Mesmo com jogadores chegando aos poucos, conseguimos dar um padrão e colocar o que planejamos. Treinos em que ficamos felizes pela qualidade do treino e alternativas táticas''.





Veja as informações da seleção brasileira para o amistoso contra o Catar:





Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília

Data e horário: quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Escalação: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Reservas: Alisson, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro, Fernandinho, Allan, Paquetá, David Neres, Everton e Firmino

Desfalques: Cássio e Fagner (estarão em campo pelo Corinthians na terça-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e só se apresentam depois)

Arbitragem: Jose Argote, auxiliado por Lubin Torrealba e Franchescoly Chacon (todos da Venezuela)

Transmissão: TV Globo (narração de Cleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Júnior, reportagens de Tino Marcos e Mauro Naves), SporTV (narração de Milton Leite, comentários de Lédio Carmona e Muricy Ramalho, reportagens de Eric Faria e Felipe Brisolla) e GloboEsporte.com

Tempo Real: no GloboEsporte.com, a partir das 20h





