Tite mostra alívio com goleada e elogia precisão do Brasil: "Foi um grande jogo"

Tite está aliviado. Após a goleada por 5 a 0 do Brasil contra o Peru, o técnico da seleção brasileira fez questão de elogiar a efetividade da equipe, algo que havia falhado nos dois jogos anteriores. Ele ressaltou a precisão nas finalizações no triunfo na Arena Corinthians.





– O (Carlos) Queiroz falou no jogo Colômbia x Catar, no sentido de quando faz gol no início, adversário tem que propor situação diferente e abre espaços. Tem esse componente. Quanto é, não sei. Mas tem – afirmou Tite, em entrevista coletiva após a partida.





"Equipe tem que ter persistência e saber olhar para erros e corrigi-los. Tem que ter finalização e a precisão. Efetividade. Ter consistência. Teve um grande jogo hoje", comentou o treinador.





O treinador foi questionado sobre a ausência de Casemiro na próxima fase. O volante levou o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto das quartes de final. Tite confirmou que Fernandinho, caso se recupere de dores no joelho direito, será o substituto, à exemplo das quartas de final da Copa do Mundo, diante da Bélgica, quando também ocupou o lugar do jogador do Real Madrid.





– Ele (Fernandinho) estando em condições, é ele o substituto. Vai ser uma grande oportunidade de, diferentemente do que aconteceu (na Copa do Mundo), dessa vez Fernandinho jogar para caramba. Se não for ele, Allan ou qualquer outro. Vejo como uma oportunidade – respondeu Tite, ao ser perguntado sobre o peso da ausência de Casemiro.





CRITÉRIO DO ÁRBITRO NOS CARTÕES





– Ouvi vocês, todos comentaristas de arbitragem, eu ouvi antes do último jogo. Cartões tem que dar com equidade, tem que ser igual o critério. No primeiro tempo, o cartão que o Casemiro tomou, era para ter tomado o lateral (Advíncula) deles também. E depois era para ser expulso. Não fiquei chorando. Só quero que seja igual.





PRECISÃO NOS PASSES E FINALIZAÇÕES





– Um dos mais (jogo com mais qualidade da Seleção). Um atributo: qualidade do campo. Qualidade do passe flui. Falei do Telê, que primava pelo passe. Falei com o neto dele, se tivesse o legado dele era essa insistência no passe. Se tem um campo bom, o passe é bom. A gente tem média de quase 70% de passe de bolas, média de 18 finalizações, mas estava baixo o acerto (de passes).





GOL NO INÍCIO AJUDOU?





– É um jogo que você tem que persistir. Falei no intervalo que temos que trabalhar com todas as variáveis, preparar para toda circunstância. Aí de fazer o primeiro ou fazer o segundo. Como fizemos no primeiro, aí tem que continuar no mesmo ritmo. É a nossa característica. Aí traz esse componente de alívio. Solta mais. Emocionalmente te dá mais confiança, sim.





PRESSÃO POR BOM DESEMPENHO





– Eu volto a dizer: às vezes me perguntam dessas situações para confrontarmos as opiniões de vocês (imprensa). Não estamos aqui para confrontar, estamos aqui para trabalhar e procurar o melhor futebol possível. Não é de a seleção vir aqui e confrontar porque alguém confrontar. Não é isso. É porque a gente quer sempre o melhor. Não se trabalha assim. É da felicidade do trabalho bem executado. E saber reconhecer que tem coisas boas e ruins. É do jogo.





PÊNALTI DESPERDIÇADO POR GABRIEL JESUS





– Fiquei triste por não fazer o gol porque jogou muito. Tem que se orgulhar muito da forma que jogou. Estava torcendo por ele até individualmente. Não ia ser determinante para o resultado, mas torci pelo grande jogo que ele fez





DISPUTA NO ATAQUE





– Eu já colocava que nesses campeonatos tem que ser mais rápido (mudança no time). Chamei os cinco (atacantes). Firmino ficou mais chateado porque a bola relou nele e não foi gol contra a Venezuela. Falei que isso acontece. Aprendi que tem que reciclar rápido. Tem confiança, de retomar melhor. Ele tem mais para dar. Foi bem hoje e tem mais ainda. Está em processo de evolução. Chamei os cinco e disse: ‘cada um de vocês tem característica diferente’. Mas agora, a escolha, o técnico tem essa responsabilidade. Agora preparam-se todos, porque não sei no próximo jogo quem vai começar. Cada um empresta uma virtude diferente.





PAQUETÁ TERÁ CHANCE?





– São opções, Firmino por dentro também joga nessa função com agudo na frente. Então vem com essa opção, para ter Gabriel do lado. É jovem, com futuro. Tem que ter cuidado. Um técnico falou que é fácil lançar jogadores. Lançar no momento exato para que tenha condição de produzir, isso é desafiador. Acho eu foi Bielsa. Vai ter momento. Vir para a Copa convocado já é extraordinário.





Globo Esporte