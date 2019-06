Toronto Raptors campeão: temporada da NBA foi cheia de novidades, polêmicas e decepção

A temporada 2018/2019 da NBA vai entrar para a história. Foi um ano de surpresas, revelações, polêmicas e de novidades. Só para começar, tivemos um campeão inédito e fora dos Estados Unidos. O Toronto Raptors surpreendeu o Golden State Warriors e se sagrou campeão da NBA pela primeira vez na história. A vitória de 114 a 110 na noite do último dia 13 fechou a série em 4 a 2 e garantiu a conquista para o time canadense. Foi considerado uma surpresa nas casas de apostas da NBA , já que o time de Stephen Curry era favorito.





Foi a primeira vez que uma equipe fora do país venceu a NBA. O título tem como destaque o ala Kawhi Leonard, que desequilibrou na disputa dos playoffs. O jogador foi um dos responsáveis pelas vitórias surpreendentes sobre o favorito Milwaukee Bucks pelas finais da conferência leste e também nas vitórias sobre o Warriors na grande decisão da competição.





Leonard foi eleito o MVP das finais. Ele é apenas o terceiro jogador a ser o melhor das finais por times diferentes, seguindo os passos de Kareem Abdul-Jabbar e LeBron James. Os números impressionam: médias de 29,8 pontos, 10,6 rebotes, 4,4 assistências, 2 roubos de bola e 1,2 tocos por jogo.





O Warriors sentiu a qualidade do Toronto, mas também a falta de um dos seus principais jogadores, Kevin Durant, que ficou de fora após romper o tendão de aquiles e ter que passar por cirurgia . O sonho do tricampeonato, feito que não acontecia desde 2002 quando o Lakers registrou esta marca, ficou para depois.





O título do Raptors também quebrou um jejum de dois anos de uma equipe canadense em esportes americanos. O último foi o campeonato da MLS (futebol) conquistado pelo Toronto FC em 2017. Antes disso, o Toronto Blue Jays faturou o título da MLS (Liga de Beisebol Americano) em 1993.





A revelação grega





O grego Giannis Antetokounmpo foi um dos grandes nomes da temporada e é o principal candidato ao prêmio MVP da temporada regular. Aos 24 anos, o ala do Milwaukee Bucks viveu uma de suas melhores temporadas na NBA e nem a eliminação para o Toronto Raptors na final da conferência leste apagou as suas grandes atuações.





Selecionado no Draft de 2013, o jogador atuou sempre pelo Bucks e espera ir mais longe na próxima temporada.





Polêmicas não faltaram





Não poderia ser diferente. A temporada da NBA também foi repleta de polêmicas. A maior delas aconteceu nas semifinais da conferência oeste entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Foram apontados três erros de arbitragem no jogo 1 entre as duas equipes, prejudicando o clube do Texas.





Os erros acabaram mudando o resultado do jogo. Um deles lances foi a falta não marcada de Curry em cima de James Harden. Se o contato fosse marcado, esta seria a sexta falta do jogador na partida e o tiraria do jogo. Neste tempo, o Warriors estava na frente por cinco pontos. Depois do lance, o camisa 33 continuou no jogo e marcou mais 4 pontos no jogo.





Neste mesmo jogo, teve outra falta de Curry também não marcada e uma andada de Klay Thompson, todos em favor do Warriors.





Outro erro bem comentado na temporada é a cesta final de Blake Griffin, do Detroit Pistons, na vitória sobre o Philadelphia 76ers, ainda pela primeira fase da competição. O jogador fez falta no lance e a cesta não poderia ter validade. Os dois pontos garantiram a vitória dos Pistons por 133 a 132. O relatório final confirma o erro de arbitragem.





A NBA prometeu ser mais rigorosa com falhas de arbitragem para próxima temporada e promete novas medidas para evitar erros. É o que a torcida espera.





O que aconteceu com LeBron James?





Uma das grandes decepções da temporada é sem dúvida LeBron James. O astro dos Los Angeles Lakers não conseguiu classificar seu time para os playoffs da competição.





A temporada frustrante custou também um lugar no time ideal da temporada 2018/2019. Ele ficou apenas na terceira escalação. LeBron acumulou pontos e entrou no terceiro time da temporada ao lado de Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Blake Griffin (Detroit Pistons) e Rudy Gobert (Utah Jazz). Desde 2007/2008, o camisa 23 aparecia entre os cinco melhores da liga de maneira consecutiva. Ou seja, é a primeira ausência em 11 anos.





Com um passado de muitas conquistas e títulos , a expectativa é que James volte com tudo na próxima temporada e que esse ano seja esquecido na memória dos seus fãs.





Esta temporada chega ao fim, mas nem vai dar tempo para sentir saudade. O novo ano da NBA está programado para começar em outubro deste ano.