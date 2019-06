Turquia vence França pela primeira vez na história; Alemanha passa por Belarus

Atual campeã mundial e vindo de duas goleadas pelo Grupo H das eliminatórias da Eurocopa 2020, a França caiu neste sábado para a Turquia por 2 a 0. Um resultado surpreendente, afinal, foi a primeira vez que os turcos venceram os Bleus na história.





Os gols do triunfo turco saíram no primeiro tempo. Kaan, de cabeça, abriu o placar aos 16. Aos 39, após bobeadas na saída de bola de Umtiti e Pogba, Under aproveitou e fez o segundo. Na etapa final, a Turquia segurou firme atrás e ainda teve chances de ampliar, mas acabou parando em Lloris.





O detalhe é que a França não acertou NENHUM CHUTE na direção da meta adversária. Segundo a emissora "Sky Sports", é a primeira vez que isso acontece nos Bleus em 10 anos. Melhor para os anfitriões que fizeram a festa na cidade turca de Konya com o histórico triunfo.





Com o resultado, a Turquia manteve o 100% de aproveitamento no Grupo H e agora lidera com nove pontos, três à frente da França, segunda colocada. A derrota da atual campeã do mundo, que teve em campo além de Pogba estrelas como Mbappé e Griezmann, não foi perdoada nas redes sociais.





Alemanha vence Belarus





Em outro jogo do dia pelas eliminatórias, a Alemanha foi até Belarus e venceu os donos da casa por 2 a 0 em jogo válido pelo grupo C. Sané, que está na mira do Bayern, e Marco Reus marcaram os gols da seleção germânica.





Globo Esporte