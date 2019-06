Willian é convocado para a vaga de Neymar e será o camisa 10 do Brasil na Copa América

Willian está convocado para substituir Neymar na seleção brasileira. Ele será o camisa 10 na Copa América. A decisão foi tomada por Tite e sua comissão técnica no fim da manhã de quinta-feira. O coordenador Edu Gaspar enviou os exames de Neymar à Conmebol, mas só recebeu autorização para fazer a substituição praticamente 24 horas depois.





Willian, que esteve na última Copa do Mundo, não entra em campo pela Seleção desde a vitória sobre Camarões por 1 a 0, no dia 20 de novembro do ano passado.





Na avaliação da comissão técnica da Seleção, dois fatores pesaram na convocação de Willian:





Como a equipe está treinando há 16 dias, o substituto de Neymar perdeu boa parte da aplicação dos conceitos táticos, então seria melhor convocar alguém que já conhecesse bem o trabalho de Tite. É o caso de Willian, nome frequente das listas dele há três anos;





O Chelsea disputou a final da Liga Europa no último dia 29, então sua temporada de treinamentos foi um pouco mais extensa e a deficiência física não será tão acentuada.





Willian estava de férias em Israel e sua apresentação ainda não tem data nem local confirmados. O jogador comemorou no Instagram a convocação.





O meia do Chelsea terá a missão de substituir Neymar, que sofreu uma ruptura em dois ligamentos do tornozelo direito no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Catar, na última quarta-feira. O corte do jogador foi anunciado pela CBF na madrugada de quinta.





Veja o momento da lesão de Neymar contra o Catar





Neste domingo, a seleção brasileira vai enfrentar Honduras, em amistoso no Beira-Rio, em Porto Alegre.





Globo Esporte