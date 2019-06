Winnipeg Jets envia Jacob Trouba ao New York Rangers

(Foto: Reprodução/Site Oficial da NHL)









Após o fim da Stanley Cup, as equipes já se movimentam para a próxima temporada e temos uma troca surpreendente entre Winnipeg Jets e o New York Rangers. Os Jets enviaram nesta segunda-feira (17) o defensor Jacob Trouba aos Rangers e recebem Neal Pionk, também defenseman, e a escolha de primeira rodada da franquia americana.





A franquia de Winnipeg enviou essa escolha de primeira rodada aos Rangers na trade envolvendo o central Kevin Hayes, entretanto, ela volta para o time canadense. Essa troca não inclui nenhuma escolha compensatória aos Jets e também não há acordo nenhum amarrado com o jogador, que é um agente livre restrito.





De acordo com Elliotte Friedman, do Sportsnet, os Rangers não tiveram nenhum contato com Trouba para uma possível renovação de contrato, portanto, a equipe de Nova York só deve anunciar um novo contrato nos próximos dias. O defensor realizou uma grande temporada regular pela franquia canadense, com oito gols e 42 assistências em 82 partidas. Nos playoffs, ele atuou em 27 jogos com dois gols e quatro assistências.





O atleta de 25 anos foi selecionado na primeira rodada (nº9) do Draft de 2012 pelo Winnipeg Jets e em toda sua carreira ele acumula 408 partidas com 42 gols, 137 assistências, tendo 179 pontos.





Neal Pionk não foi draftado pelos Rangers e assinou com a franquia americana em 2017, depois de ter uma grande temporada com a University of Minnesota Duluth. Na temporada passada, ele fez 73 jogos, com 26 pontos (seis gols e 20 assistências).





