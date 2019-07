Alfinetadas: Botafogo-SP precisa se reinventar e solucionar lesionados para a segunda parte da série B

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP retornou da parada da Copa América ainda com algumas incógnitas. Isso foi visto na derrota por 3 a 2 para o Brasil de Pelotas, em casa, pela série B do Campeonato Brasileiro. A defesa, elogiada no início do campeonato, sofreu para segurar o adversário, o que resultou em uma derrota sofrida no Santa Cruz.





Antes do jogo, durante a semana, o técnico Roberto Cavalo falou sobre os jogadores e sobre a necessidade de contratações para que o clube continue sonhando com o acesso a série A do Brasileiro. Mesmo com essa possibilidade, que me parece remota, a equipe continua recolhendo os resultados do péssimo planejamento feito no Campeonato Paulista, e o clube ainda não encontrou uma formação ideal.





Isso também se deve ao fato do departamento médico do clube estar quase sempre movimentado. Ao menos três jogadores estão no DM, sendo eles Júlio César, que deve ficar afastado até agosto, Bruno José, Nadson, este liberado esta semana para treinar, além de Wellington Bruno. Cavalo não consegue ter uma sequência com um elenco definido, o que dificulta repetir a formação e dar entrosamento aos jogadores.





É necessário arriscar mais em campo, decidir com maior precisão e reforçar o sistema defensivo e ofensivo. Mesmo que seja a primeira vez da equipe depois de um longo jejum fora das primeiras divisões do Brasileiro, não dá para trabalhar com amadorismo. Para quem sonha com o acesso, a equipe está longe desse objetivo.