Alfinetadas: Botafogo-SP precisa acreditar no potencial e não “temer” jogos em casa

Henan foi o herói do Botafogo em Goiânia (Foto: Raul Ramos/Divulgação/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP venceu o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, na rodada do meio de semana da série B do Campeonato Brasileiro. Depois de decepcionar em dois jogos em casa (derrota para o Brasil-RS e empate com o Guarani), a equipe somou a quarta vitória como visitante e voltou ao G4 da competição.





Entretanto, isso não ameniza alguns pontos a serem melhorados pela equipe. Primeiramente, um certo “azar” de jogar no Estádio Santa Cruz. O Pantera como mandante nesta temporada não é de agradar muitos os olhos. Me arrisco a dizer que a melhor apresentação foi no início da série B e no amistoso contra o Corinthians, disputado na pausa da Copa América.





Recentemente, o vice-presidente Oswaldo Festucci disse que o técnico Roberto Cavalo tem potencial para tirar mais deste grupo atual, em resposta a uma possível chegada de reforços. O diretor disse que, por ora, nenhum jogador deve chegar para não comprometer as finanças do clube.





Por outro lado, é preciso administrar e não “temer” os jogos em casa. A campanha do Botafogo é boa pelo bom retrospecto fora de Ribeirão, mas isso nem sempre será uma sequência. O próximo jogo será em casa, contra o CRB, e esta sensação de impotência precisa acabar para quem sonha com o acesso.





Mesmo com Festucci dizendo que o objetivo é permanecer na série B, a torcida quer almejar algo a mais, mesmo que não venha um possível título. Depois de tantos anos fora do cenário nacional, subir para a elite do futebol brasileiro seria um presente e tanto para essa torcida tão apaixonada e fanática que é a do Botafogo.