Alisson comete pênalti bobo, Firmino marca, e Liverpool vence Lyon de virada na Suíça

Mesmo com uma (rara) falha de Alisson, o Liverpool venceu o Lyon por 3 a 1, nesta terça-feira, no último amistoso de pré-temporada do clube britânico. Roberto Firmino fez um dos gols dos Reds que, agora, miram a decisão da Supercopa da Inglaterra, no próximo domingo, contra o Manchester City.





Logo aos quatro minutos do jogo realizado em Genebra, na Suíça, Alisson foi defender um cruzamento, mas acabou vacilando e soltando a bola nos pés de Dembele, que acabou sendo derrubado pelo goleiro brasileiro. Pênalti claro. Na cobrança, Depay bateu sem chances para o ex-colorado.





O empate não demorou muito a sair, com Roberto Firmino igualando o marcador aos 17. Aos 21, Andersen, contra, fez 2 a 1 para o Liverpool. No segundo tempo, o jovem Harry Wilson acertou um lindo chute de fora da área e fechou o placar.





Globo Esporte