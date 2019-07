Americano conquista a primeira medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos

¡Hugo del Castillo gana la primera medalla para Perú en #Lima2019 ! El taekwondista consigue la medalla de plata. ¡Arriba Perú! 🙌 pic.twitter.com/tVxcQMYr0P July 27, 2019





Saíram as primeiras medalhas dos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O americano Alex Lee protagonizou o primeiro evento finalizado o taekwondo poomsae, uma variação da luta criada na Coreia do Sul. O americano ficou com o ouro, com nota de 7.660. O peruano Hugo Del Castillo ficou com a prata, 0.170 pontos atrás de Lee. Marco Arroyo, do México, e Abbas Assadian, do Canadá, ficaram com o bronze.





O taekwondo poomsae consiste numa prova em que os atletas exibem os movimentos próprios da luta e recebem notas dos juízes. A prata rendeu a Hugo Del Castillo um apartamento na vila pan-americana, já que há um projeto de lei para conceder um imóvel a cada medalhista peruano no pan.





Nenhum brasileiro esteve concorrendo na categoria. Mas Talisca Reis e Paulo Ricardo Melo vão disputar das duas primeiras categorias do taekwondo Kyorugi, a modalidade mais tradicional da luta.





Globo Esporte