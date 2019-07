Aos 46 anos, Robert Scheidt se classifica para sua 7ª Olimpíada após disputar Mundial de Laser

(Foto: Junichi Hirai/Bulkhead Magazine)









Uma lenda! Robert Scheidt se classificou nesta terça-feira para sétima Olimpíada da carreira. O brasileiro, de 46 anos, disputava o Campeonato Mundial de Laser em Sakaiminato, no Japão, e terminou a competição dentro do top-18, posição estipulada pala CBVela como linha de corte para definir o representante brasileiro em Tóquio 2020.





- Saio do Japão com a sensação de missão cumprida e bem contente por ter dado esse passo importante. O fato de estar elegível para a equipe do Brasil que vai competir em Tóquio, em 2020, é um motivo a mais para trabalhar, pois esse Mundial mostrou que, para atingir o objetivo de andar entre os top 5 e chegar ao top 3, ainda existem detalhes da minha velejada que preciso aprimorar. Esse vai ser o foco para os próximos meses - revelou o bicampeão olímpico.





Scheidt se tornou o recordista brasileiro em participações em Jogos Olímpicos, com sete no currículo. O medalhista em Atlanta 1996, Atenas 2004 e Sidney 2000 postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio e carinho da torcida.





A Confederação Brasileira de Vela também comemorou a classificação de Robert Scheidt nas redes sociais.





As regatas em Sakaiminato foram de altos e baixos para Scheidt. Nos primeiros dias, com vento forte, ele andou sempre entre os top-5. A partir da flotilha ouro, a velocidade do vento diminuiu e os problemas aumentaram para o brasileiro. No último dia da competição, ele voltou a enfrentar dificuldades, cruzando a linha de chegada em 21° e 32°. Contudo, manteve a 12ª posição, 13 a frente de Bruno Fontes, concorrente direto à vaga na equipe brasileira, que terminou em 25° no geral. O título do Mundial ficou com o australiano Tom Burton.





Globo Esporte