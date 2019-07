Após polêmica com VAR, Vasco vai entrar com pedido para impugnar derrota para o Grêmio

(Foto: EVERTON SILVEIRA/AGÊNCIA FREE LANCER/ESTADÃO CONTEÚDO)









O Vasco vai tentar impugnar a derrota sofrida para o Grêmio, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico do clube vai entrar com uma ação até terça-feira no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) apontando erros procedimentais do árbitro Rodolpho Toski Marques na anulação do segundo gol de Yago Pikachu - a partida estava 1 a 0 para o Cruz-Maltino, e o time gaúcho acabou virando para 2 a 1.





- A gente não concorda com o que aconteceu no jogo. Viemos de uma preparação muito boa em Foz do Iguaçu e queríamos algo a mais nessa partida. A gente entende que o VAR é importante, mas estamos entrando em uma área de interpretações de lances que estão causando confusões. Foi um lance desconectado e uma avaliação equivocada. Não houve reclamação dos jogadores do Grêmio. Mudou o panorama do jogo - afirmou o diretor de futebol do Vasco, André Mazzucco.





Nos bastidores de São Januário, fala-se em erro grosseiro do árbitro e comenta-se também que o responsável pelo VAR, Paulo Roberto Alves Junior, foi o juiz do jogo entre Palmeiras x Botafogo, que também motivou um pedido de anulação do clube carioca - entenda o caso aqui.





- O VAR tem critérios que não são claros e tem que haver uma revisão nesses critérios. Você tem muitos árbitros envolvidos e acaba tirando a autonomia do árbitro. Todo mundo acompanhou Botafogo e Palmeiras, inclusive foi o mesmo arbitro dessa partida - completou Mazzucco.





No caso do Vasco, o lance ocorreu no início do segundo tempo. Após o gol marcado por Pikachu, o árbitro Rodolpho Toski Marques revisou a jogada no vídeo e detectou uma falta de Rossi no início da ação. Ele deu cartão amarelo para o atacante - que cumprirá suspensão na próxima rodada.





O Vasco voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, no CT do Almirante. O próximo jogo da equipe é contra o Fluminense, no sábado, em São Januário.





Globo Esporte