Após sofrer goleada em casa, América-MG demite Maurício Barbieri

(Foto: Ailton Cruz / Gazeta de Alagoas)









Na manhã desta segunda-feira, a direção do América-MG, por meio da assessoria de imprensa do clube, informou que Maurício Barbieri não é mais o treinador do time. Ele estava no cargo desde o dia 7 de maio, quando assinou contrato até o fim de 2019, substituindo Givanildo Oliveira, demitido no início da participação do Coelho na Série B do Campeonato Brasileiro.





Marcus Salum, presidente do clube, e Paulo Bracks, diretor de futebol, vão conceder entrevista coletiva, na tarde desta segunda-feira, para falar sobre a demissão de Barbieri. O treinador comandou o Coelho em sete partidas, conquistando apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas.





- Só tenho a agradecer pela oportunidade que o América Mineiro me deu. Obrigado à diretoria, à comissão técnica, aos jogadores e à torcida. Deixo o clube de cabeça erguida, não faltou dedicação e empenho da minha parte. Agora, fico na torcida para uma recuperação da equipe no campeonato. Sorte e sucesso ao clube - disse o treinador em nota enviada pela assessoria particular dele.





No último sábado, no jogo que marcou a reestreia da equipe na Série B, após a pausa para Copa América, o Coelho foi goleado pelo Figueirense, no Independência, pelo placar de 4 a 0. O resultado fez o time cair para a 19ª colocação da tabela da competição, com somente cinco pontos conquistados após nove rodadas da Série B. No próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), o América-MG vai a Goiânia para enfrentar o Vila Nova-GO.





