Após Wimbledon, Melo e Kubot são a terceira melhor dupla do mundo na Corrida para Londres

Após chegarem nas quartas de final de Wimbledon, onde foram cabeças de chave número 1, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot avançaram uma posição na Corrida para Londres. Agora ocupam a terceira colocação no ranking divulgado nesta segunda-feira (15) pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e que define, ao final da temporada, as oito melhores duplas que estarão jogando na capital inglesa, encerrando o ano. Melo e Kubot somam 2.655 pontos, bem próximos dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que estão em segundo com 2.690. Os líderes são os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, campeões da edição 2019 do Grand Slam inglês, com 5.250 pontos.





O próximo torneio de Melo e Kubot será nos Estados Unidos, o ATP 500 de Washington, a partir do dia 29 deste mês, o primeiro da sequência em quadras rápidas até o quarto e último Grand Slam do ano, o US Open, de 26 de agosto a 8 de setembro, em Nova Iorque (EUA). Melo e Kubot jogarão ainda dois Masters 1000 no mês de agosto: em Montreal, no Canadá, com início dia 5, e em Cincinnati (EUA), a partir do dia 11.





Em Wimbledon, realizado do dia 1º até este domingo (14), torneio em que conquistaram o título de 2017, dupla encerrou a temporada de grama de 2019, tendo disputado, além do Grand Slam, dois torneios preparatórios, sendo vice-campeões do ATP 500 de Halle, na Alemanha, e chegando até as quartas de final do ATP 250 de s-Hertogenbosch, na Holanda. Marcelo ainda entrou na quadra mais uma vez. Foi no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, jogando ao lado do britânico Andy Murray, parando na estreia.





No ranking mundial individual de duplas da ATP divulgado nesta segunda-feira, Melo passou de quarto para quinto colocado, somando 6.140 pontos. Kubot foi de segundo para quarto, com 6.410.





Vinte e quatro vitórias em 2019 – O mineiro Marcelo Melo, 35 anos, e o polonês Lukasz Kubot, 37 anos, estão jogando juntos desde o início da temporada 2017. Antes, formaram parceria em torneios como o ATP de Viena, onde foram campeões em 2015 e 2016. Na temporada 2019, conquistaram 24 vitórias, quatro no Masters 1000 de Indian Wells, com o vice-campeonato, três no Masters 1000 de Miami, duas no Masters 1000 de Monte Carlo, uma em Barcelona, duas em Madri, três em Roma, duas em Roland Garros, uma em s-Hertogenbosch, três em Halle e três em Wimbledon.





Em 2018, Melo e Kubot disputaram 63 jogos, em 25 torneios, com 41 vitórias, conquistando quatro títulos: ATP 250 de Sidney, na Austrália; ATP 500 de Halle, na Alemanha; ATP 500 de Beijing e Masters 1000 de Xangai, ambos na China. Nos Grand Slam, foram vice-campeões no US Open, em Nova Iorque (EUA). O ano marcou três recordes na carreira de Marcelo: passou a ser o tenista brasileiro com maior número de semanas no topo do ranking - 56; recordista brasileiro em número de títulos da ATP, encerrando 2018 com 32; e o jogador brasileiro que mais vezes disputou o ATP Finals - seis vezes.





Principais conquistas na carreira - Entre os 32 títulos de Marcelo Melo na carreira, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de sete ATP 500 e 14 ATP 250. Em 2018, pelo 12º ano consecutivo comemorou ao menos um título por temporada. O primeiro título em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).





Temporada 2019





Vice-campeonato

Masters 1000 – Indian Wells (EUA), rápida

ATP 500 - Halle (Alemanha), grama





Temporada 2018





Títulos:

ATP 250 – Sidney (Austrália), rápida

ATP 500 - Halle (Alemanha), grama

ATP 500 - Beijing (China), rápida

Masters 1000 - Xangai (China), rápida





Vice-campeonato:

Grand Slam - US Open - Nova Iorque (EUA), rápida