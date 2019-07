Atividade física no inverno

Nos meses de inverno é natural que a vontade de praticar atividade física diminua. Mas o que pouca gente sabe é que esse período é ideal para fazer exercícios, pois diminui os resultados negativos da junção sedentarismo e alimentação desbalanceada. Um time de médicos especialistas do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) explicam porque exercícios não devem ser deixados de lado mesmo com baixas temperaturas e dão dicas para se exercitar na época mais fria do ano.





Vontade de comer mais





De acordo com a nutricionista do Hospital Nossa Senhora das Graças, Rosângela Teodorovicz, no inverno o organismo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal. "Também ocorre uma diminuição na produção de serotonina, um neurotransmissor que promove a sensação de bem-estar, e para suprir esta sensação de tristeza, depressão e desânimo, muitas pessoas buscam compensação em comidas mais calóricas", conta Rosangela. E com tanta necessidade de consumir mais calorias, os quilinhos a mais, no fim do inverno, podem ser uma surpresa não muito agradável.





Sem pausa no treino





No inverno é muito importante que a pessoa que já pratica atividade física continue os seus treinos regulares. "Com a diminuição e até uma pausa causada pelo tempo frio, o corpo perde elasticidade, ritmo, frequência e tonicidade, e para retomar isso o trabalho é grande", comenta a cardiologista do Hospital Nossa Senhora das Graças, Dra. Marta Lisie Klein. Para chegar no verão com um corpo saudável e com tônus é necessário se exercitar regularmente por no minimo 3 meses antes. "O projeto verão não é interessante, mas o projeto de vida saudável sim", garante a médica.





Melhora a Imunidade





A otorrinolaringologista do HNSG, Dra. Jemima Hirata, diz que manter a atividade física mesmo durante o inverno, ajuda a manter o corpo saudável, inclusive melhorando a imunidade. "A principal dica é procurar horários com temperaturas não muito baixas se for praticá-las ao ar livre", esclarece. Nas atividades ao ar livre pessoas com problemas alérgicos como asma e rinite podem desencadear crises, devido a baixa temperatura. Por outro lado, as chances de adquirir uma alteração causada por virus ao ar livre é menor do que se comparada a ambientes fechados como academias. "Uma alternativa é procurar exercícios aquáticos. Mas a temperatura da água e do ambiente quando se sai da água, precisam estar adequadamente aquecidos", salienta. Outro ponto muito importante ressaltado pela médica é a hidratação. Manter a ingestão de líquido durante atividades físicas é essencial, pois ajuda na defesa do organismo e mantém as mucosas respiratórias hidratadas. "A hidratação nas narinas pode ser feita com o uso de solução de soro fisiológico nas narinas", ensina a médica.





Função cardíaca é melhor no inverno





Segundo a cardiologista do HNSG, Dra. Marta Lisie Klein, a função cardíaca tem relação com a temperatura externa. "Quando fazemos atividade física a nossa temperatura interna muda", diz a cardiologista. É por isso que no verão, pessoas que possuem sobrepeso e são sedentárias, possuem mais dificuldade em praticar exercícios, pois as artérias dilatam mais e isso faz com que a pressão baixe. "Isso porque existe uma alteração de pressão arterial e leva um tempo para o corpo se acostumar com a mudança circulatória. O inverno pode ser uma boa alternativa para essas pessoas", diz. Para evitar mau estar a regra é simples: hidratação. "Tem que tomar água antes, durante e depois do exercício, no inverno e no verão", orienta a médica.





Não se esqueça do alongamento!





O ortopedista do HNSG, Dr. Renato Raad faz um alerta: Não esqueça de se alongar. No frio a musculatura fica mais encurtada e demora para ser ajustada. "O ideal é alongar-se antes da atividade física, praticar em baixa intensidade o exercício durante 20 minutos e só depois aumentar gradativamente a intensidade do exercícios", orienta o ortopedista. O médico diz que a falta de alongamento no inverno é um dos motivos que os consultórios acabam recebendo mais pacientes com lesões musculares.