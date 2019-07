Atlântico garante mais uma vitória na LNF

O Atlântico trabalhou bastante durante a semana para anular um dos pontos fortes do Blumenau, que é a jogada com o goleiro Ivan. Tanto que, foi também com esta jogada, só que em favor do Galo, que a equipe de Erechim venceu neste sábado, 13, os catarinenses pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal por 3 a 2, tendo dois gols por cobertura na saída de Ivan.





O treinador Giba valorizou o empenho e poder de reação dos jogadores. “Saímos atrás no marcador, soubemos reagir. A gente trabalhou muito durante a semana em cima dos pontos fortes deles, mas sabíamos também que a jogada de goleiro avançado poderia em algum momento nos beneficiar e soubemos aproveitar para buscar uma importante vitória, que nos coloca muito bem na briga por uma vaga na próxima fase”, disse.





O ala Ian marcou seu primeiro gol na Liga deste ano. “Só eu sei o quanto ruim foi ter que ficar um tempo fora e poder ajudar a equipe foi muito. Fico feliz pelo empenho de todos que culminou com esta vitória”, disse.





O Atlântico vai à 19 pontos na tabela de classificação da competição. Agora, a equipe dá uma pausa na LNF e fará dois jogos em sequência dentro de casa pela Liga Gaúcha, na próxima terça, dia 16 diante do Selbach e na quinta-feira, dia 18, frente ao América.





O jogo





A primeira etapa de Atlântico e Blumenau seria eletrizante. Embora o adversário tenha largado na frente do placar, com gol de William, aos 4min20, foi o Galo quem criou as principais oportunidades.





Primeiro, aos 6min59, Lucas recebeu pela direita e mesmo de longe acerou um lindo chute, no canto da trave do goleiro Ivan: 1 a 1.





Depois, aos 15min06, Cappa que recém havia entrado, recebeu na entrada da área e concluiu na trave. A 16min31, Allan aproveitou uma roubada de bola na defesa, viu o goleiro Ivan adiantado e tocou por cobertura fazendo um lindo gol, o da virada no Caldeirão: 2 a 1 Galo.





E ainda teve tempo para um belo chute de Silva na trama ofensiva e troca de passes com Barbosinha. A bola, porém, explodiu na trave, mais uma vez.





A segunda etapa voltou a ter um grande volume de jogo por parte da equipe de Erechim. Ivan fez boas defesas. Mas aos 8min10, Ian recebeu a bola na própria área, viu Ivan adiantado e tocou por cobertura para fazer 3 a 1. O Blumenau ainda descontou aos 12min20, através de Libânio.





