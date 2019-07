Atletas usam roupa da cabeça aos pés contra frio de Lima, e duplas do Brasil brincam: "Vôlei de neve"

Areia escura, névoa constante, vento forte, temperatura mínima de 15ºC e sensação térmica chegando a 13ºC... Não se parece em nada com o cenário em que os brasileiros estão acostumados a jogar no vôlei de praia. O clima nada ameno de Costa Verde, complexo desportivo construído nas areia de San Miguel para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, criou até mesmo uma cena diferente. Para amenizar o frio, os atletas dessa modalidade estão vestidos "da cabeça aos pés". Se os brasileiros esquentaram o clima nas arquibancadas com suas maiúsculas vitórias nas estreias do feminino e do masculino nesta quarta-feira, eles estão sentindo a diferença e, claro, brincaram com o fato curioso:





- Parece vôlei de neve - disse Thiago, de 36 anos, que derrotou por 2 a 0, parciais de 21/13 e 21/14, ao lado do parceiro Oscar, de 34, a dupla da Costa Rica, formada por Víctor Alpízar e Sebastián Valenciano.





- Está frio, mas a roupa térmica está ajudando a gente a ficar aquecido. Não está exageradamente frio, mas também não dá para jogar sem, principalmente eu, que tenho mais dificuldades. O Oscar tem menos, mas como a gente não pode jogar vestido diferente, então ele tem que fazer esse sacrifício, senão meu rendimento vai muito abaixo. Não posso ficar com a camiseta térmica e ele sem. Ele sente menos o frio, e para ele incomoda mais jogar com a roupa térmica, mas se eu baixar muito o meu rendimento, a gente fica prejudicado na partida. Para as meninas é pior, porque eles jogam de "sunquíni", não tem como. É como se tivesse na praia mesmo, para elas têm que botar a calça e a camiseta, é uma proteção para todo atleta - complementou Thiago.





Dona de uma medalha de bronze no Pan em Toronto 2015, Carol Horta também obteve êxito ao lado da parceira Ângela. No feminino, a questão da roupa fica ainda mais evidente, já que as meninas estão acostumadas a atuar com vestimentas menores - biquínis e tops - que as dos homens - regatas e bermudas.





- Estamos acostumadas com muito sol, muito calor, demoramos mais a aquecer. Essa roupa também não é a mais agradável, né? (risos). A gente até já viveu isso porque jogamos fora do Brasil e acontece. E também tem o fato de que, se pensamos em vencer, precisamos nos adaptar em qualquer cenário - relatou a atleta do Brasil.





Ângela comentou o fato curioso, mas lembrou que é mais comum ver isso no Circuito Mundial, cujas etapas são, principalmente, na Europa. No Brasil, recentemente, ela conta que a dupla pegou temperaturas relativamente baixas e chuva também:





- Na Europa, o clima não é tão quente. Então, é algo que a gente faz com frequência quando joga os torneios mundiais. No Brasil já é mais raro porque temos um clima tropical. Mas nós estamos preparadas para qualquer clima, para qualquer situação, até porque no Brasil esse ano pegamos até chuva (risos), estava até um pouco frio, jogamos até de roupa, chegamos a fazer um jogo completo debaixo de chuva, lógico que um pouco mais quentinho, mas é natural para a gente, nos adaptamos rápido a isso - relatou.





O Brasil é o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos no vôlei de praia, com 12 pódios desde 1999 (seis no feminino e seis no masculino) - atrás está Cuba, com seis medalhas. Nos Jogos de Toronto, em 2015, foi a primeira vez desde 2003 que o país não teve o título do vôlei de praia. O Brasil, no entanto, nunca ficou fora do pódio até aqui.





O Pan de Lima vai reunir cerca de 6.850 atletas de 41 países das Américas. Dos 39 esportes, 22 valem como classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No total, o Brasil terá 486 atletas em ação na capital do Peru. E os canais SporTV transmitem ao vivo os principais eventos até o dia 11 de agosto.





