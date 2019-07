Atlético de Madrid confirma venda de Rodri para o Manchester City

Depois de apenas uma temporada com a camisa do Atlético de Madrid, o volante espanhol Rodri está deixando a equipe da capital espanhola para fechar com o Manchester City. O atual campeão inglês pagou a multa rescisória de € 70 milhões (R$ 304,5 milhões na cotação atual) pelo jogador e está livre para anunciá-lo como reforço para a próxima temporada.





O Atlético de Madrid confirmou que o jogador compareceu com representantes da equipe inglesa diretamente na sede da Liga Espanhola para acionar a cláusula de rescisão do contrato e não detalhou se houve contato direto com o clube. Rodri tinha contrato com os Colchoneros até julho de 2023.





No início da última temporada, Rodri deixou o Villarreal para assinar com o Atlético de Madrid por € 25 milhões (R$ 108,5 milhões na cotação atual). Na capital espanhola, o meia atuou em 47 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.





Globo Esporte