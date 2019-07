Bastidores: Aston Villa faz maior contratação da história por brasileiro que despontou na Europa

Por Redação Blog do Esporte









O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (11) sua maior contratação na história do futebol. O clube contratou o brasileiro Wesley Moraes pelo valor de € 25 milhões (R$ 105 milhões), a transação mais cara da história do clube.





Pelo nome, é difícil identificar o jogador, mas realmente não acharemos nenhum clube brasileiro que revelou o jogador. Wesley tem 22 anos, natural de Juiz de Fora (MG), mas que só foi revelado pelo Trencin, da Eslováquia. O jogador de 1,91m se tornou ídolo no Club Brugge, da Bélgica, antes de ir para o Aston Villa.





“Graças a Deus, essa oportunidade chegou. Um passo à frente na minha carreira. Agora, é procurar me adaptar o mais rápido possível e ajudar o Aston Villa com gols. Era um desejo meu de vir jogar na Inglaterra e o Aston Villa me proporcionou isso. Estou muito feliz”, disse.





Wesley vive seu melhor momento no futebol, inclusive sendo indicado pelo técnico da seleção da Bélgica, Roberto Martínez, a se transferir para a Premier League. O jogador foi eleito duas vezes o melhor jogador jovem da Bélgica, em 2017 e 2018.





Flamengo se mantém no mercado para o Brasileiro





O Flamengo anunciou a chegada do zagueiro Pablo Marí, de 25 anos, que estava no Manchester City. O contrato vai até dezembro de 2022.





Além disso, o Rubro-Negro tenta acertar a chegada do jogador Gerson, que está na Roma. Representantes do clube brasileiro estão na Itália para fechar o negócio, que deve girar em torno de 8 milhões de euros.