Bastidores: Buffon retorna a Juventus e Ajax faz jogo duro por De Ligt

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (4) o retorno do goleiro Buffon para uma temporada. O atleta estava no PSG após deixar a Velha Senhora com 656 partidas entre 2001 e 2018.





“Volto a Turim porque sei que posso ser útil. Volto porque o convite de uma Senhora não se pode recusar. Volto porque essa é a minha casa”, afirmou Buffon na redes sociais.





Subotic de volta à Alemanha

O zagueiro Neven Subotic é o novo reforço do Union Berlin, recém-promovido à elite do futebol alemão. O jogador de 30 anos estava no Saint-Étienne e assinou contrato até 2021. Na última temporada, o atleta disputou 28 partidas e marcou um gol.





O clube italiano anunciou o defensor Denis Vavro, de 23 anos, em uma compra no valor de € 10,5 milhões (cerca de R$ 50 milhões). O jovem é considerado uma das promessas do futebol europeu e recentemente estava no FC Copenhague. O atleta vem sendo convocado frequentemente pela seleção da Eslováquia.





O goleiro Ospina foi contratado por completo pela Lazio para a próxima temporada. O atleta estava emprestado pelo Arsenal e o Napoli exerceu o poder de compra e desembolsou cerca de € 3,5 milhões (R$ 15 milhões). o contrato vai até junho de 2022.





Ajax recusa proposta da Juve por De Ligt



O Ajax recusou a primeira investida da Juventus pela compra do atleta De Ligt. A Velha Senhora fez uma oferta no valor de € 54,9 milhões, mais € 10 milhões que poderiam ser pagos por metas alcançadas. O clube holandês pede € 75 milhões para liberar o atleta.





O defensor também interessa o PSG, que enviou uma oferta para o Ajax nesta semana. Segundo informações, o atleta tem interesse em jogar na Itália e, por isso, as conversas com a Juve continuam.