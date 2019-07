Bastidores: Coutinho aceita acordo para ir ao PSG em transação com Neymar

Segundo o diário catalão Sport, o meia Phillipe Coutinho aceitou o acordo do Paris Saint-Germain na transação que envolve o retorno de Neymar ao Barcelona. Como informado pelo Blog do Esporte, a equipe francesa concordou em receber um valor e mais dois jogadores na negociação. Ainda não foi revelado o nome do segundo jogador envolvido na troca.





Dembélé não sai do Barcelona









Um dos representantes de Dembélé disse em entrevista à Sky Germany que o jogador não sairá do Barcelona neste momento. As especulações eram que o atleta iria para o Bayern de Munique para suprir as saídas de Ribéry e Arjen Robben.





Arnautovic pede para sair do West Ham





O jornal Sky Sports informou que o atacante Marko Arnautovic, de 30 anos, pediu para sair do West Ham. Esta seria a segunda vez que o atleta pede para sair do clube. Em janeiro, o jogador recebeu uma proposta chinesa, mas se manteve nos Hammers ao receber uma extensão de contrato.





Sandro Ramínez na Espanha









O atacante Sandro Ramínez, que estava no Everton, é o novo reforço do Real Valladolid, da Espanha, em transação por empréstimo até o fim da temporada.





Barça reforça time feminino