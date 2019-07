Bastidores: Juventus entra na brigada para contratar James Rodríguez

(Foto: Marcos Ribolli)

O Real Madrid deve negociar o meia James Rodríguez. Pelo menos três times, de acordo com a imprensa internacional, estão de olho no jogador. A Juventus entrou na briga pelo atleta, que só sairá do Real por cerca de € 50 milhões, valor estipulado pelo clube merengue. O Napoli também se interessa, mas por empréstimo ou uma quantia menor, e o Atlético de Madrid também se interessa pelo colombiano.





Rondón pode ser negociado com a China









Após anunciar a chegada do técnico Rafa Benítez, o Dalian Yifang está em busca do centroavante Salomon Rondón, segundo informações da TV SkySports. Rafa e Rondón trabalharam juntos no Newcastle, quando o atleta chegou por empréstimo junto ao West Bromwich.





Trippier se apresenta em Madrid









O lateral-direito inglês Trippier foi apresentado no Atlético de Madrid nesta quinta-feira. O jogador foi negociação pelo Tottenham ao clube espanhol. O atleta disse que seu interesse pelo clube foi a oportunidade de trabalhar com o técnico argentino Diego Simeone.





“É um privilégio estar com Simeone. É um orgulho e um desafio estar aqui. O mais importante é aprender a língua para que tudo seja mais fácil, essa é a minha prioridade”, disse Trippier.





Danny Rose é liberado pelo Tottenham para avaliar propostas









O Tottenham anunciou nessa quarta-feira a lista dos 26 jogadores que farão a pré-temporada em Singapura e Xangai. Além disso, divulgou a lista dos atletas que ficaram, dentre eles o lateral-esquerdo Danny Rose. Os Spurs informaram que liberaram esses jogadores da excursão à Ásia para que eles possam “avaliar possíveis oportunidades com outros clubes”.





Porto busca outros treinador após aposentadoria de Casillas









O Porto está interessado no goleiro alemão Kevin Trapp, que tem contrato com o PSG até o fim da temporada. O clube português procura um substituto para o goleiro Casillas, depois do goleiro espanhol se aposentar por problemas de saúde. Os lusos estariam dispostos a pagar € 6 milhões (R$ 25,2 milhões) para ter Trapp.