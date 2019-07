Bastidores: Nenê negocia sua saída do São Paulo; Jonas se despede em amistoso

(Foto: Marcos Ribolli)





No âmbito do mercado da bola brasileiro, o Fluminense deve acertar a negociação do meia Nenê nos próximos dias. O jogador de 37 anos não faz mais parte dos planos do São Paulo, e o tricolor das Laranjeiras deve fechar contrato até 2020 com o atleta.





A saída de Nenê é um dos planos do São Paulo para diminuir a folha salarial. Com isso, a negociação do atleta seria uma economia de R$ 3 milhões.





Goiás acerta com Rafael Moura





Rafael Moura deve ir para o Goiás ainda nesta temporada. O jogador que estava parado desde o ano passado, quando jogou pelo América-MG, deve retornar o Verdão goiano, onde atuou em 2010. O atacante já está em Goiânia e passou por exames médicos e se reuniu com a diretoria para fechar o negócio.





Atlético-MG deve negociar chegada de Luciano





O Atlético-MG negocia a chegada de Luciano, que está no Fluminense. O Galo negocia o tramite com o Leganés, da Espanha, que detém os direitos do jogador. O alvinegro deve desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,6 milhões) e o Flu deve receber uma “taxa de vitrine” de R$ 2 milhões. O Galo deve comprar 100% dos direitos econômicos de Luciano.





Chape anuncia zagueiro Mauricio Ramos





A Chapecoense anunciou o zagueiro Maurício Ramos para o segundo semestre. O defensor já está na cidade catarinense e passou por exames médicos. O contrato vai até o final de 2020.