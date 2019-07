Bastidores: Novela entre Griezmann e Atlético de Madrid continua

Por Redação Blog do Esporte









O Barcelona anunciou a chegada do francês Griezmann, que estava no Atlético de Madrid. No entanto, a novela ainda continua. O Atleti aguarda o pagamento da multa rescisória que, segundo o clube, ainda não foi transferida pelo Barça. O Atlético queria a reapresentação do atleta antes da negociação, mas parece que Griezmann não voltará a Madrid tão cedo.

Juventus anuncia zagueiro argentino









A Juve anunciou a chegada de Cristian Romero. O zagueiro foi contratado junto ao Genoa por € 26 milhões (cerca de R$ 109,4 milhões), com um contrato até 2024. O atleta seguirá no Genoa por empréstimo de uma temporada.





Inter de Milão contra meia do Cagliari









A Inter de Milão anunciou a chegada do meia Nicolò Barella, de 22 anos, emprestado pelo Cagliari por uma temporada. O jogador já estava nas categorias de base da Itália e foi convocado sete vezes pela seleção principal no ano passado.





Parma anuncia brasileiro Hernani



(Foto: Reprodução)



O Parma anunciou em suas redes a contratação do volante brasileiro Hernani, ex-Athletico, que estava no Zenit. O contrato é de empréstimo por uma temporada, mas existe uma cláusula de compra obrigatória no valor de € 6 milhões (R$ 25 milhões), de acordo com a imprensa italiana. O contrato total iria até 2023.





Lille contra brasileiro que estava no Rio Ave





O goleiro Léo Jardim, que estava no Rio Ave, de Portugal, é o novo reforço do Lille, da França. Léo acertou um contrato de cinco anos com a equipe vice-campeã francesa na última temporada e que disputará a Liga dos Campeões. O brasileiro é agenciado pela empresa do ex-meia Deco.