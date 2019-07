Bastidores: PSG contra joia revelada pelo Barcelona

O PSG anunciou nesta terça-feira (23) a contratação do jogador Xavi Simons, de apenas 16 anos. O atleta é considerado uma promessa do futebol internacional e fechou com o clube francês até 30 de junho de 2022. Xavi estava no Barcelona, mas recusou uma renovação de contrato.





Lucas Silva deve ir para o Genoa





O brasileiro Lucas Silva deve se transferir para o Genoa, de acordo com o canal Sky Sports. O jogador de 26 anos tem mais um ano de contrato com o Real Madrid, mas seria negociado em definitivo com o clube italiano. Os valores da transferência não foram divulgados.





Newcastle anuncia Joelinton





O Newcastle anunciou a contratação do atacante brasileiro Joelinton, que estava no Hoffenheim e teve passagem no Brasil pelo Sport. O jogador assinou contrato por cinco temporadas.





Ribéry de volta a França





Segundo o jornal “L’Equipe”, o veterano Franck Ribéry deve retornar ao Olympique de Marselha, clube que defendeu entre 2005 e 2007. O atleta de 36 anos se despediu do Bayern de Munique na última temporada e já estaria em um hotel em Marselha para fechar contrato.





Tottenham mira dois jogadores para a temporada





De acordo com o jornal “Daily Mirror”, o Tottenham estaria tentando a negociação do meia Lo Celso, do Bétis, e do lateral Ryan Sessegnon, do Fulham. Eles se juntariam a reforços como Ndombelé e Jack Clarke para a temporada 2019/2020.