Bastidores: Real Madrid mostra novo interesse por contratação de Neymar

Alguns dos principais jornais da Espanha "brigam" para noticiar sobre qual será o destino do atacante Neymar. Segundo o "Sport", o Real Madrid estaria novamente interessado no atleta, mesmo depois de recuar o brasileiro por envolvimento em polêmicas. Já o "Mundo Desportivo" afirma que as negociações com o Barcelona continuam, mas sem muito sucesso.





O técnico do Bayern de Munique, Niko Kovac, disse em entrevista coletiva que o clube tem interesse na contratação do atacante francês do Barça. No entanto, acredita que essa negociação só ocorrerá se Neymar voltar para o time catalão.





O atacante Leandro Damião recebeu uma proposta do clube chinês Jiangsu Suning. Damião está há apenas seis meses no Kawasaki Frontale, do Japão, e já desperta interesse em outros clubes.





O goleiro Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, foi emprestado pelo Real Madrid ao Racing Santander, que jogará a segunda divisão espanhola.





O ex-jogador Xabi Alonso será o novo treinador da Real Sociedad B, que use atletas da casa e jogadores que não são aproveitados no time principal. Este será o primeiro trabalho de Xabi como técnico.





Welcome home, Edu 👋 — Arsenal FC (@Arsenal) 9 de julho de 2019

Edu Gaspar foi anunciado nesta terça-feira como o novo diretor-técnico do Arsenal. Edu deixa o cargo de coordenador de seleções da CBF e assume cargo no clube que defendeu no início dos anos 2000.





Genoa anuncia venezuelano e atravessa negociações do Boca Juniors





O atacante venezuelano Jan Hurtado, de 19 anos, foi contratado pelo Genoa. O jogador estava quase certo para ir para o Boca Juniors, que ofereceu 5 milhões de dólares ao Gimnasia y Esgrima. No entanto, o clube italiano ofereceu um valor superior, que não foi divulgado, e arrebatou o jogador.