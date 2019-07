Bastidores: Real Madrid negocia Lucas Vázquez com o Arsenal

(Foto: Jon Nazca/Reuters)





De acordo com o jornal espanhol “AS”, o Real Madrid negocia com o Arsenal a chegada do atacante Lucas Vázquez. O clube planeja pagar 32 milhões de euros e mais três milhões em bônus de contrato, totalizando cerca de R$ 150 milhões, pelo atleta de 28 anos.





Milan anuncia Theo Hernandez









O clube italiano anunciou o lateral esquerdo Theo Hernandez. O jogador de 21 anos pertencia ao Real Madrid, mas estava emprestado a Real Sociedad. O valor da negociação não foi divulgado, mas especula-se que tenha girado em torno de 20 milhões de euros.





PSG contrata Marcin Bulka

O Paris Saint-Germain anunciou a chegada do goleiro Marcin Bulka, de 19 anos. O atleta estava no Chelsea e chega a custo zero após terminar seu contrato com o clube inglês.





“Estou muito feliz e honrado de me juntar ao Paris Saint-Germain. Este clube não é apenas uma grande referência na França e na Europa, mas também é reconhecido por permitir que muitos jovens jogadores expressem seu potencial”, disse Bulka. Mesmo estando no Chelsea, o atleta nunca jogou uma partida oficial desde que chegou em julho de 2016, proveniente do Escola Varsóvia.





Real Madrid anuncia novo preparador físico





O Real anunciou oficialmente a contratação do preparador físico Grégory Dupont, que se destacou como chefe da preparação física da seleção da França, campeã da Copa do Mundo na Rússia. O profissional foi um pedido do técnico Zinedine Zidane, após Antonio Pintus se transferir para a Inter de Milão. Dupont ocupará o mesmo cargo que ocupava na seleção francesa.





Malcom na mira do Arsenal

O atacante Malcom está na mira do Arsenal, de acordo com o jornal Sport. O jogador não teve muito espaço no Barcelona depois de ser contratado junto ao Bordeaux.





Polêmica entre Barcelona e Atlético de Madrid





O Atlético de Madrid divulgo uma nota oficial nessa sexta-feira (5) repudiando a atitude do Barcelona em relação ao atacante Griezmann. De acordo com a nota, o jogador e o clube catalão já acertaram um acordo inicial em maio o que, para a equipe de Madrid, foi considerado desonesto. O Atleti aguarda a apresentação do francês para o início da pré-temporada.





Icardi pode ir para o Napoli