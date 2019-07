Bastidores: Sevilla movimenta mercado nesta quarta; Hector Herrera vai para Madrid

(Foto: Reprodução Twitter)

O mercado da bola foi movimentado na Espanha, especialmente no Sevilla. A equipe anunciou dois reforços. A chegada do zagueiro Jules Koundé, do Bordeaux, e Lucas Ocampos, do Olympique de Marselha. O argentino chegará em um negócio que gira em torno de € 15 milhões (R$ 64,8 milhões).





Zenit encaminha compra de brasileiro

O Zenit deve apostar alto no lateral Douglas Santos. O brasileiro que estava no Hamburgo deve chegar a São Petersburgo pelo valor de R$ 65 milhões. Vendido pelo Atlético-MG em 2016, o clube mineiro também receberá por esta negociação.





Atlético de Madrid anuncia Hector Herrera









🇲🇽 El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas



👋 ¡Bienvenido! 🔝

👉 https://t.co/z8HTjOhaUx#AúpaAtleti #BienvenidoHerrera pic.twitter.com/cbnsdbqJTl 📝 | Acuerdo con @HHerreramex para que se convierta en nuevo jugador rojiblanco 🔴⚪🇲🇽 El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas👋 ¡Bienvenido! 🔝 3 de julho de 2019





O Atlético de Madrid anunciou a chegada do mexicano Hector Herrera. O jogador sairá do Porto e assinará por três temporadas com o clube espanhol.





Rodri vai para o Manchester City





O Manchester City investirá no meia Rodri, do Atlético de Madrid. A equipe inglesa pagará a multa rescisória de € 70 milhões e deve anunciar o reforço em breve.





Pogba pode voltar a Juventus

O meia francês Pogba estava envolvido em uma negociação entre Juventus, Manchester United e Real Madrid. Atualmente, o atleta está na Inglaterra, mas mostrou interesse em retornar à Velha Senhora. No entanto, o técnico Zidane insiste na contratação do jogador para compor o meio de campo do Real.





Real vende De Tomás ao Benfica









O Real Madrid também movimentou o mercado ao vender o atacante De Tomás, de 24 anos, ao Benfica. Os portugueses pagaram € 20 milhões (R$ 86 milhões) pelo contrato até 2024. Cria da base do Real, o atleta estava emprestado ao Rayo Vallecano.





Atléti anuncia João Félix









O Atlético de Madrid também anunciou a chegada do atacante João Félix, de 19 anos, cria da base do Benfica. Aliás, a negociação se tornou a quarta mais cara do futebol mundial, girando em torno de € 126 milhões (R$ 543 milhões), ficando apenas atrás de Neymar, Phillipe Coutinho e Mabappé.





A contratação foi tão prestigiada que o atacante já recebeu sua camisa, a de número 7, usada até então por Griezmann que, mesmo com o anúncio de sua saída, ainda não confirmou oficialmente qual será seu próximo clube.





Coutinho desmente boato de acerto





Como anunciado pela mídia e pelo Blog do Esporte, o meia Phillipe Coutinho ainda não deu aval para sua negociação envolvendo Neymar e PSG. De acordo com informações, o atleta está focado na Copa América e deve decidir seu futuro posteriormente. O ponto positivo é a chegada de Leonardo a Paris, que gosta muito do futebol do brasileiro.