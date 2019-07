Bia Haddad é suspensa provisoriamente pela ITF por violar código antidoping

(Foto: Shaun Botterill/Getty Images)









A tenista Beatriz Haddad foi suspensa provisoriamente pela Federação Internacional de Tênis nesta terça-feira por violar o código antidoping da entidade. Em nota oficial, a entidade informou que a atleta de 23 anos testou positivo em teste feito durante o WTA de Bol, na Croácia, entre os dias 3 e 9 de junho. A brasileira foi flagrada com a substância SARM S-22 LGD-4033, popularmente conhecido como Sarm, um anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada). Maia foi suspensa no dia 12 de julho, com duração efetiva da pena até 22 de julho, período em que ela teria o direito de exercer sua defesa para evitar a continuidade da suspensão provisória. De acordo com a ITF, porém, ela não teria exercido essa possibilidade.





Por meio de nota oficial, a assessoria de imprensa de tenista informou que Bia foi pega de surpresa com a suspensão da ITF. E que nunca tentou retirar vantagem em sua carreira. Ela contratou o escritório do advogado Bichara Neto para fazer sua defesa.





- A tenista Beatriz Haddad Maia recebeu com surpresa, na manhã desta terça-feira (23), a notificação do Programa de Anti-Doping da ITF que, em teste realizado no Croatia Bol Open, no mês passado, foi encontrado as substâncias SARM S-22 e SARM LGD-4033. A atleta esclarece que jamais procurou obter vantagem indevida, sempre respeitou o jogo limpo e que trabalhará na sua defesa para provar sua inocência.





Ainda em nota, a entidade explica que a tenista realizou exame antidoping no dia 4 de junho. E que a amosta foi analisada pelo laboratório de Montreal, credenciado pela Wada. No teste foi confirmada a presença da substância SARM S-22 LGD-4033, listada dentro da área "não específica" na lista da Agência Mundial Antidoping na categoria S1. Testes positivos para este tipo de substância são passíveis de suspensão provisória.





Bia Haddad é de São Paulo e se profissionalizou em 2010. A canhota teve como seu melhor ranking o número 58, em setembro de 2017. Atualmente, é a número 99 do mundo e melhor brasileira no ranking da WTA. Ela tem oito títulos da ITF em simples. Nas duplas, soma dois títulos da WTA e mais sete da ITF. Em Grand Slams, seu melhor resultado é a segunda rodada em Wimbledon em 2017 e 2019 e também no Aberto da Austrália em 2018 e este ano.





Na atual temporada, a brasileira vivia um ótimo momento, tendo vencido Sloane Stephens, então número 4 do mundo, no WTA de Acapulco, tornando-se a primeira do país a conseguir uma vitória contra uma top 4 do tênis desde a profissionalização do esporte em 1969. Em Wimbledon, venceu na estreia a espanhola Garbiñe Muguruza, que foi campeã do torneio em 2017 e chegou a ser líder do ranking mundial.





Globo Esporte