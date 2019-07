Botafogo-SP fecha acordo com a Konami e estará no PES 2020

O Botafogo-SP fechou um acordo inédito com a Konami, empresa responsável por produções de games como o Pro Evolution Soccer (PES), game de futebol onde o Pantera estará representado oficialmente com escudo, uniforme e jogadores.





“É sempre importante termos essa interação com o público de games, além de podermos oferecer aos nossos torcedores a oportunidade de jogar com o seu clube do coração”, disse Adalberto Baptista presidente do conselho de administração da Botafogo S/A, que comentou como foi a negociação.





O próximo jogo da franquia terá o título de eFootball Pro Evolution Soccer 2020 e estará disponível para as plataformas PS4, Xbox One e Computador. A data de lançamento do game será no dia 10 de setembro.





Desde 1995, a Konami produz a franquia Pro Evolution Soccer, simulador de futebol onde você pode controlar uma equipe, fazer negociações internacionais e jogar com gamers de todo o mundo. O Pantera estará oficialmente licenciado para esta nova edição.