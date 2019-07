Brasil recebe festa de boas vindas e tem bandeira hasteada em cerimônia na Vila Pan-Americana

Uma cerimônia de hasteamento da bandeira brasileira foi realizada, nesta quarta-feira, na Vila Pan-Americana, em Lima, no Peru. O evento, que é uma espécie de recepção oficial à delegação brasileira, contou com a presença de 50 atletas de várias modalidades. Dos 486 atletas que participarão dos Jogos Pan-Americanos com as cores do Brasil, cerca de 175 já estão na capital peruana.





O evento também juntou as delegações de Bahamas, Bolívia, Santa Lúcia e Ilhas Cayman. Um grupo artístico peruano fez um show de dança e música para oficializar a chegada da delegação do Time Brasil. Todos os países que participam dos Jogos terão uma festa durante esta primeira semana de Pan.





– A gente vive um passo de cada vez. Aprendi com o outro ciclo olímpico que precisamos aproveitar cada momento. Estamos aqui e vamos mostrar aos brasileiros o valor do rúgbi. A festa foi bem interessante. Nunca havia participado de um hasteamento da bandeira, então foi bem legal, ainda mais faltando um ano para os Jogos Olímpicos. Apesar de todos estarem com frio, eu estou com calor, vim bebendo meu chimarrão e está tudo certo – falou a capitã da seleção brasileira de rugbi Raquel Kochhann.





O handebol do Brasil entra em quadra nesta quarta-feira para a primeira partida nos Jogos Pan-Americanos. A seleção brasileira enfrenta Cuba, às 22h30. Das atletas da seleção brasileira, a única que pode se tornar tetracampeã é Deonise. Durante a festa, ela falou sobre a primeira partida da seleção em Lima.





- A gente já tem a sensação que começou (o Pan). Precisamos estar focadas para dar o primeiro passo rumo aos Jogos Olímpicos. Acordamos com a sensação que começa hoje. Estamos muito focadas. Vamos fazer um bom jogo, estrear bem e dar um importante para o nosso primeiro passo. A festa é legal, mas a nossa cabeça já está no jogo - disse.





Apesar das disputas terem começado já nesta quarta-feira, a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos será na próxima sexta-feira. A porta-bandeira do Brasil na cerimônia será a campeã olímpica e mundial Martine Grael. Dos 39 esportes, 22 valem como classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.





O Pan de Lima vai reunir cerca de 6.850 atletas de 41 países das Américas. Dos 39 esportes, 22 valem para a classificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No total, o Brasil terá 486 atletas em ação na capital do Peru. E os canais SporTV transmitem ao vivo os principais eventos até o dia 11 de agosto.





