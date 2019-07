Bruno Fratus conquista a prata nos 50m livre pela segunda vez seguida; Caeleb Dressel é ouro

Bruno Fratus conquistou, na manhã deste sábado, a medalha de prata nos 50m livre do Campeonato Mundial de natação, em Gwangju, na Coreia do Sul. Ele nadou a prova em 21s45, chegando empatado com o grego Kristian Gkolomeev. O ouro foi para o americano Caeleb Dressel que, com 21s04, quebrou o recorde do campeonato, que pertencia a Cesar Cielo. O brasileiro, porém, mantém o recorde mundial (20s91).





- É uma faca de dois gumes. Terceiro pódio seguido, quer dizer muito para mim, ser vice-campeão mundial de novo é grande, é enorme para mim. Por outro lado, queria nadar mais rápido, fazer 21s0 dá para fazer, não é de outro mundo - disse Fratus.





Antes da partida, os árbitros demoraram quase um minuto para chamarem os atletas para o bloco, o que desconcentrou alguns deles. O público vaiou a demora. Fratus caiu um pouco atrás na piscina, mas conseguiu se recuperar bem para bater em segundo lugar.





- Se a prova tivesse sido ganha em 20s7 ou 20s6, estaria fora do meu alcance. Mas dá para fazer o tempo que ele fez, dá para fazer 21s0, até 20s9. Na análise biomecânica, dá para fazer mais rápido que isso. É treinar para que faça a prova certa - disse.





É a quarta medalha de Bruno Fratus conquista em Campeonatos Mundiais. Ele foi bronze nos 50m livre em Kazan, Rússia, 2015, e levou duas medalhas em Budapeste, Hungria, 2017: prata nos 50m livre e no revezamento 4x100m livre.





Fratus disputou neste sábado sua quarta final dos 50m livre. Em 2011, em Shangai, na China, ficou em quinto lugar. Depois, vieram três medalhas seguidos, em 2015, 2017 e 2019. No período, foi finalista olímpico em Londres 2012, com o quarto lugar, e na Rio 2016, em sexto.





No caminho até a final, Bruno fez o quarto tempo nas eliminatórias, 21s71, e o segundo na semifinal, com 21s51. Nas duas fases, Caeleb Dressel ficou na frente, anotando 21s49 e 21s18.





A temporada de Fratus foi muito boa. Nos torneios preparatórios, conquistou inúmeras medalhas de ouro nos eventos da Europa. Chegou ao Mundial com os três melhores tempos do mundo, mas na semifinal perdeu o posto de líder do ranking para Dressel.





Guilherme Guido não avança





O brasileiro Guilherme Guido ficou em sexto lugar em sua série, nono no geral, na semifinal dos 50m costas, e não avançou para a final. Ele anotou 24s87 e ficou a apenas um centésimo de um lugar na decisão. O melhor tempo foi do russo Kliment Kolesnikov, que anotou 24s35.





