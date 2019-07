Carlos Barbosa leva sufoco, vence com gol no fim e avança a final da Libertadores

(Foto: Yuri Gomes/Elite Comunicação)

A equipe do Carlos Barbosa (ACBF) venceu o Panta Walon, do Peru, por 1 a 0 e avançou a final da Copa Libertadores de Futsal. A equipe chega a sua terceira final consecutiva da competição e busca se consolidar como o maior vencedor do campeonato continental.





O jogo foi duro para a equipe brasileira. Enquanto a ACBF fazia pressão, o Panta se segurava como podia e tentava aproveitar os contragolpes. Os dois goleiros trabalharam muito, principalmente do time peruano. Mas o gol demorou a sair.





Na segunda etapa, o Panta veio para cima e o goleiro Wolverine precisou trabalhar. Mesmo assim, o Carlos Barbosa não desistiu, e faltando três minutos para o final, Zanotto avançou pela direita, cortou para dentro e soltou a bomba de canhota, estufando as redes. O Panta foi para cima, fez o goleiro Wolverine trabalhar, mas o time brasileiro garantiu a vitória e a classificação para a final.





A decisão da competição acontece neste domingo.