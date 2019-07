Carlos Barbosa vence Corinthians e avança na Copa Libertadores de Futsal

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A equipe do Carlos Barbosa avançou na Copa Libertadores de Futsal ao vencer o Corinthians por 2 a 1 nessa quinta-feira (18). O duelo, além de ser brasileiro, marcou o encontro dos atuais líderes da Liga Nacional de Futsal.





Quem saiu na frente foi o Timão com gol de Douglas no primeiro minuto de partida. Mas não deu tempo de aproveitar a vantagem, já que Lé empatou aos dois minutos. Em seguida o jogo ficou intenso, com as duas equipes atacando, mas sem a rede balançar. Júlio Zanotto teve a melhor oportunidade, com a bola explodindo na trave.





A segunda etapa manteve o mesmo ritmo, mas a ACBF com mais chances de gol. A virada aconteceu aos 18 minutos, quando Darlan pegou o rebote e concluiu para a meta. O Corinthians buscou o empate com goleiro-linha, mas o time gaúcho segurou a vantagem até o final.





Agora a ACBF enfrentará o Panta Walon, do Peru, na semifinal neste sábado, às 14h. A outra semi será entre Cerro Porteño e Alianza Platanera, às 16h.