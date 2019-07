Cavalo pede paciência aos torcedores do Botafogo-SP, mas cobra atitude de atletas

Depois da segunda derrota seguida do Botafogo-SP na Série B, o técnico Roberto Cavalo pediu paciência ao torcedor no reencontro com o time na sexta-feira, quando o Pantera recebe o Oeste, às 20h30, no Santa Cruz.





A preocupação de Cavalo é não ter pressão extra nos jogadores. Desde o retorno da Série B após a Copa América, o time perdeu três partidas, empatou uma e só venceu o Atlético-GO.





– Vamos mobilizar o torcedor, pedir que tenham paciência, não tem que pressionar, se isso vem para dentro de campo, atrapalha o emocional do jogador. Precisamos preparar a torcida do Botafogo, peço que fiquem do nosso lado. Vamos rever algumas coisas, ver o que temos de melhor e seguir o trabalho – disse o treinador, que ao mesmo tempo que pediu paciência ao torcedor, também cobrou nova postura dos jogadores.





– É um detalhe que estamos buscando, o jogador que começar contra o Oeste, precisa dar o seu melhor, ter uma postura melhor. Precisamos ser um time mais maduro, mais preparado e precisamos fazer o dever de casa agora – concluiu Cavalo.





