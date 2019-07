CBF anuncia Pia Sundhage como nova técnica da seleção feminina

(Foto: Laís Torres/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o nome de Pia Sundhage como a nova técnica da seleção brasileira feminina. O nome da treinadora ganhou força após a eliminação da seleção na Copa do Mundo e foi confirmado dias depois da demissão do treinador Vadão.





Segundo o comunicado da CBF, a conversa com Pia vinha acontecendo desde o começo do mês, quando o presidente da entidade, Rogério Caboclo, procurou a treinadora, que se mostrou aberta a uma proposta.





“A partir da sua chegada, desenvolveremos um planejamento totalmente integrado entre a Seleção Principal e a base, equilibrando objetivos de curto prazo, como Tóquio 2020, com a renovação contínua dos nossos talentos. Pia reúne a experiência e o talento perfeitos para isso. É uma enorme alegria termos essa lenda do futebol feminino no nosso time”, disse Caboclo.





Pia estava no comando da seleção sub-16 feminina dos Estados Unidos, após uma trajetória vitoriosa à frente da seleção principal. A técnica sueca conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, além de ser vice-campeã mundial em 2011.





A profissional de 59 anos também tem história como jogadora, tendo disputado duas Copas do Mundo, em 1991 e 1995, e uma Olimpíada, em 1996, somando 144 jogos e 71 gols com a camisa da seleção sueca. Pia teve sucesso como treinadora no Boston Breakers e como auxiliar técnica da seleção da China, com quem disputou o Mundial de 2007.