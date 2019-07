Chefe da RBR diz que Gasly parecia outro piloto no GP da Inglaterra: "Virou a página da Áustria"

(Foto: David Davies/PA Images via Getty)









A pressão para que Pierre Gasly começasse a entregar resultados pela RBR estava cada vez maior. A chefia do time, inclusive, já tinha dado até um ultimato de três corridas para o francês virar o jogo. E parece que a tática funcionou. Se no GP da Áustria o piloto terminou em um discreto sétimo lugar com direito a tomar volta do companheiro, o vencedor da prova, na Inglaterra Pierre teve um desempenho melhor, terminando em quarto à frente de Max Verstappen.





- Pierre fez um excelente trabalho durante todo o fim de semana. Ele virou a página da Áustria, um fim de semana complicado para ele, chegou aqui (Inglaterra) e focou em seu trabalho, sem se preocupar com o companheiro. Parecia outro piloto - afirma Christian Horner, chefe do time.





Apesar de ter contado com o acidente envolvendo o companheiro Max Verstappen e Sebastian Vettel, que tirou os dois do caminho, Gasly teve um desempenho superior ao que tem mostrado ao longo de 2019. Além de liderar o primeiro treino livre em Silverstone, o piloto foi quinto na classificação (à frente de Sebastian Vettel), ultrapassou o tetracampeão da Ferrari na corrida e terminou no quarto lugar, igualando seu melhor resultado na categoria e conquistando a melhor posição de chegada desde que foi para a RBR.





- Ele foi competitivo desde a primeira sessão de treinos livres. Continuou na sessão seguinte, nas três partes da classificação e, novamente, na corrida. Passou Sebastian Vettel e travou uma dura batalha com Leclerc. Uma ótima pilotagem.





Apesar de ter ido bem no GP da Inglaterra, Gasly ainda tem que remar muito para se aproximar do companheiro na tabela de classificação. Enquanto Verstappen é o terceiro, atrás apenas de Hamilton e Bottas, com 136 pontos. Gasly é apenas o sexto, com quase um terço dos pontos (55).





