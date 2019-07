Clássico Corinthians x Palmeiras modificará programação de futebol do fim de semana

O clássico entre Corinthians x Palmeiras, válido pela rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, fará com que a programação esportiva da Rede Globo seja toda modificada. Isso porque a partida acontecera às 19h, na Arena Corinthians, em Itaquera, e a emissora testará este novo horário. Segundo nota do emissora, a transmissão deste jogo já era uma "escolha prévia" para o fim de semana.





Esta mudança acontece por conta do jogo do Timão na Copa Sul-Americana. Um acordo firmado entre a CBF e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) estipula que um clube deve fazer partidas com o intervalo de, no mínimo, 66 horas. Como o Corinthians entrará em campo às 21h30 da quinta-feira (1º) contra o Montevideo Wanderers, esse tempo não seria respeitado caso jogasse contra o alviverde às 16h do domingo. O jogo só poderia começar depois das 17h30.





Com isso, a maioria dos jogos do fim de semana transmitidos pela emissora sofreram alterações de horário. o Vasco jogará contra o CSA às 19h, o Flamengo enfrenta o Bahia na Fonte Nova às 16h do domingo e o estado de Minas Gerais poderá conferir o clássico entre Atlético e Cruzeiro. O Programa do Faustão será exibido antes das partidas.





Outra informação é que a partida entre Athletico e São Paulo foi adiada. O Furacão estará na disputa da Copa Suruga, por ser campeão da Copa Sul-Americana, então não haverá rodada para estes dois times no Brasileiro. A nova data da partida ainda não foi divulgada.