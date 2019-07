Com dois a mais, Vasco vira o jogo sobre o Fluminense e deixa Tricolor à beira do Z-4

(Foto: André Durão)









O Vasco fez valer o canto e o empurrão de sua torcida em um São Januário lotado na manhã deste sábado. Com um gol de Leandro Castan e um golaço de Bruno César, o Cruz-Maltino virou para cima do Fluminense, que saiu na frente com Pedro, mas virou presa fácil com dois zagueiros expulsos: Digão e Frazan. Sem nada a ver com isso, o time de Luxemburgo venceu o clássico carioca da abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, passou o próprio Tricolor na tabela e abriu três pontos de distância da zona de rebaixamento.





Na próxima rodada, o Vasco visita o líder Palmeiras no sábado que vem, às 17h (de Brasília), na Arena Palmeiras. No mesmo dia, o Fluminense receberá o São Paulo às 19h no Maracanã. Antes, porém, o Tricolor volta a campo terça-feira pela Copa Sul-Americana. O time de Fernando Diniz vai até Montevidéu, no Uruguai, enfrentar o Peñarol às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo.





O Fluminense continua mal diante de seus rivais nesta temporada. Em 10 jogos, só ganhou um, em cima do Flamengo no Campeonato Carioca. Contra o Vasco, então, são três partidas e três derrotas em 2019. De quebra, chegou a oito jogos sem vitórias - a última foi sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, em maio - e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.





O jogo não teve o VAR em ação, mas nem por isso deixou de ser polêmico. O árbitro Bruno Arleu de Araújo expulsou dois jogadores do Fluminense: Digão pelo segundo cartão amarelo e Frazan com um vermelho direto por falta em Pikachu. O juiz entendeu que o zagueiro era o último homem, mas na interpretação do comentarista de arbitragem da Globo Sandro Meira Ricci houve exagero.





Fora de combate desde as finais do Campeonato Carioca, Leandro Castan se recuperou da grave lesão na coxa e voltou aos gramados na manhã deste sábado. Xodó da torcida, o zagueiro retornou em grande estilo, com direito ao gol de empate que iniciou a reação cruz-maltina. Na defesa, cometeu alguns erros, mas não comprometeu e esteve seguro na maior parte do tempo.





Um dos principais reforços do Fluminense para o segundo semestre, Nenê estreou neste sábado com a camisa tricolor e foi bastante participativo enquanto esteve em campo. Em um estádio onde ele conhece bem - defendeu o Vasco de 2015 até o início de 2018 -, foi provocado pela torcida cruz-maltina, mas buscou jogo, sofreu faltas e deixou o campo substituído com o time à frente do placar. Ainda não foi desta vez que fez a esperada parceria com Ganso, que estava suspenso.





O Fluminense abriu o placar com Pedro nos acréscimos do primeiro tempo, com um chute no cantinho após falha de Henríquez. O Vasco empatou aos 21 do segunto tempo com Castan, aproveitando erro de Agenor, que espalmou a bola para o meio da área. E a virada aconteceu nove minutos depois, em cobrança de falta magistral de Bruno César, no ângulo, sem chances para o goleiro.





Globo Esporte