Com música e recepção digna de campeã, seleção dos Estados Unidos chega em casa após título

Após fazer história e conquistar pela quarta vez a Copa do Mundo feminina, na edição que foi organizada na França, a seleção dos Estados Unidos está de volta ao país. No fim da tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol norte-americana publicou em sua conta no Twitter alguns vídeos do desembarque das jogadoras campeãs em Nova Jersey.





As craques norte-americanas foram recebidas por familiares e pelo governador de Nova Jersey, Phil Murphy. Posaram para fotos, cantaram e fizeram a festa pela conquista mundial na França.









Com recepção de gala e ao som de "We are the Champions" (somos as campeãs), as jogadoras deixaram o avião com uma camisa comemorativa pelo título com a seguinte frase: campeã do mundo, além do ano de 2019 e quatro estrelas em alusão aos quatro títulos mundiais das norte-americanas. Uma das mais animadas era a atacante Megan Rapinoe.









A seleção dos Estados Unidos levantou a quarta taça da Copa do Mundo neste domingo ao vencer por 2 a 0 a Holanda na decisão. Os gols foram marcados por Rapinoe e Lavelle. Além do troféu de campeã, Megan Rapinoe também conquistou importantes prêmios individuais: Bola e Chuteira de Ouro do Mundial.





