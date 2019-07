Comercial vence Batatais fora de casa e mantém liderança na Copa Paulista

(Foto: Luan Amaral/Divulgação)









O Comercial não deu sopa para o azar e se manteve na liderança do Grupo 1 ao vencer o lanterna e rival Batatais por 2 a 1, neste domingo de manhã, no Osvaldo Scatena, pela terceira rodada da competição. Com nove pontos, o Bafo leva vantagem sobre a Ferroviária no saldo de gols.





A Locomotiva, inclusive, é a próxima adversária do Comercial, o clássico “ComeFerro” também será jogo dos líderes, no próximo sábado, às 18h, na Fonte Luminosa. No mesmo dia, mas às 15h, o Fantasma enfrenta o Votuporanguense fora de casa. Sem pontuar, o Batatais é o lanterna da chave.





Disputa acirrada





O jogo deste domingo começou pegado como se pede todo duelo regional. Com maior poderio ofensivo, o Bafo fez as primeiras boas jogadas de ataque. O Batatais esperou muito o adversário para sair em velocidade no contra-ataque.





Aos 35 minutos da primeira etapa, Douglas Neto recebeu bola em velocidade pelo lado direito, ganhou a dividida com Xandão e chutou cruzado. O goleiro Uoston rebateu para o meio da área, Zé Andrade, uma das revelações do Bafo, só cutucou para o fundo das redes e abriu o placar.





No segundo tempo, o time da casa adotou uma postura mais agressiva no ataque e conseguiu chegar ao empate em uma jogada rápida. Weldon recebeu lançamento longo no meio, mal esperou a bola pingar e acionou Bolt por cima da zaga do Bafo, no lado direito. O atacante do Fantasma fez justiça ao nome, ganhou na velocidade e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro Iago.





Com a entrada de Michel Renner, o Bafo conseguiu variar as jogadas de ataque, colocar a bola no chão e o gol da vitória parecia questão de tempo. Uoston salvou um belo cabeceio do próprio Renner, mas acabou vencido aos 39 minutos.





Bryan recebeu no lado esquerdo do ataque, cortou para o meio e rolou a bola para Bruno Sabiá. Entre acionar Renner e chutar, o meia ajeitou e mandou a bola no ângulo direito do gol, sem chances para Uoston.





Globo Esporte