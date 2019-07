Confederação de rúgbi divulga convocados para os Jogos Pan-Americanos

(Foto: Sudamérica Rugby/Divulgação)









O Pan deste ano, que será disputado em Lima, no Peru, inicia no próximo dia 26 de julho e o rúgbi brasileiro estará presente logo no início. De 26 a 28 de julho, os jogos da modalidade vão ocorrer no Complexo Desportivo Villa María del Triunfo e ambas as seleções brasileiras, feminina e masculina, entrarão em campo para disputar medalha. A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) já convocou os atletas, e os times serão os mesmos que disputaram o torneio qualificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na ocasião, a seleção feminina foi campeã, garantindo classificação para as Olimpíadas, e a masculina acabou com o vice-campeonato, garantindo a vaga para o Pan e participação na repescagem para Tóquio, no próximo ano.





Em 26 de julho, o time feminino fará seu primeiro jogo no Pan às 12h40 (horário de Brasília), contra o Peru. Já a equipe masculina entrará em campo às 13h30 contra o Chile. No dia 27, as Yaras, como são chamadas as jogadoras do Brasil, enfrentam o México às 13h e o Canadá às 16h15, e os Tupis, nome dado aos atletas do masculino, jogam às 13h50 contra Guiana e às 18h05 contra os Estados Unidos.





Veja a lista de atletas convocados:





Seleção Brasileira Feminina: Aline Bednarski, Aline Furtado, Bianca dos Santos Silva, Eshyllen Coimbra, Isadora Cerullo, Isadora Lopes, Leila Silva, Mariana Nicolau, Milena Silva, Rafaela Zanellato, Raquel Kochhann, Thalia da Silva Costa.





Seleção Brasileira Masculina: André Arruda, Daniel Sancery, Daniel Silva, Felipe Sancery, Joshua Reeves, Laurent Bourda-Couhet, Lorenzo Massari, Lucas Duque, Lucas Tranquez, Moisés Duque, Robert Tenório, Stefano Giantorno.





Rúgbi nos Jogos Pan-Americanos





O rúgbi de 7 passou a integrar o programa dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara 2011, com a disputa do torneio masculino, apenas. Em Toronto 2015 a competição feminina também foi disputada, com as Yaras do Brasil conquistando o bronze. Já os Tupis, em duas participações, não conquistaram medalhas.





