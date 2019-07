Copa do Mundo Feminina terá 32 seleções a partir de 2023

A Fifa definiu nesta quarta-feira (31) que a próxima edição da Copa do Mundo Feminina terá 32 seleções. A edição disputada neste ano, na França, contou com a participação de 24 equipes. Esta será a primeira vez que o mundial feminino será disputado neste formato.





O presidente da entidade, Gianni Infantino, atribuiu esta mudança ao “enorme sucesso da Copa do Mundo da França, que deixou muito claro que precisamos dar passos concretos em prol do crescimento do futebol feminino”. A decisão foi unânime dentro da Fifa.





A nova forma de disputa será de oito grupos com quatro seleções. Com essa aprovação, haverá mudanças no processo de candidatura para o país-sede da próxima edição. Brasil, Argentina, África do Sul, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Colômbia, Bolívia e Nova Zelândia já haviam mostrado interesse em receber a competição.





Os noves países que se candidataram anteriormente devem confirmar, ainda em agosto de 2019, se querem ou não continuar na disputa. Os novos interessados também terão este mês para se manifestar.





Anteriormente, o prazo para confirmação das candidaturas e apresentação dos projetos era dezembro deste ano. A Fifa espera anunciar a escolha do país-sede em maio de 2020.