Daniel Alves aceita reduzir seu salário para jogar no Arsenal, diz jornal

Uma das questões a serem definidas na janela de transferências do futebol europeu diz respeito ao futuro de Daniel Alves. E a bola da vez para a contratação do lateral-direito, recém-campeão da Copa América, é o Arsenal, que pouco se movimentou na janela e faria com que o jogador brasileiro, inclusive, aceitasse reduzir o seu salário para vestir a camisa dos Gunners.





De acordo com o jornal inglês The Sun, o lateral brasileiro está próximo de acertar sua transferência para o Arsenal e assinar contrato por duas temporadas. E para concretizar a negociação, Daniel Alves estaria disposto a reduzir o ordenado em relação ao que recebia no Paris Saint-Germain na última temporada, de 230 mil (cerca de R$ 1 milhão) por semana.





Um possível empecilho para o acerto da negociação, no entanto, é o fato do Arsenal estar fora da disputa da Liga dos Campeões, diferentemente de rivais como Tottenham e Manchester City, onde o nome de Dani também é especulado. Ao mesmo tempo, os Gunners estão dispostos a seguir negociando para chegar a um acordo, principalmente depois de reduzir a folha salarial com saídas, por exemplo, de Ramsey, Cech, Welbeck, Lichtsteiner e David Ospina.





O que pode pesar a favor da escolha pelo Arsenal por parte de Dani é o desejo de jogador no futebol inglês. Na última temporada, em entrevista, o lateral chegou a afirmar que “não existe possibilidade de encerrar a minha carreira antes de jogar a Premier League”.





Na atual janela de transferências, o Arsenal ainda não fez grandes investimentos, motivo até mesmo de protestos por parte da torcida contra o dono do clube, Stan Kroenke. As aquisições, porém, foram de dois brasileiros: Edu Gaspar para a direção de futebol e, dentro das quatro linhas, o jovem Gabriel Martinelli, revelação do Campeonato Paulista pelo Ituano.





