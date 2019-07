De virada, Botafogo-SP vence Atlético-GO fora de casa e volta ao G-4 da Série B

O imponderável entrou no estádio Antonio Accioly nesta terça-feira à noite com a camisa do Botafogo-SP, que venceu, de virada, o Atlético-GO por 2 a 1, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O revés do Dragão, o primeiro dentro de casa nesta temporada, custou a vaga no G-4: agora o Pantera é o terceiro colocado, enquanto o adversário vai para a sexta colocação.





O Pantera, que vinha de quatro jogos sem vitória e ocupava a quinta colocação, volta ao G-4, agora é o terceiro, com 20 pontos ganhos. Já o Atlético-GO, em franca ascensão, volta a deixar o grupo dos times que sobem para a Série A e ocupa a sexta colocação, podendo cair ainda mais com o prosseguimento da rodada.





O Atlético-GO volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h15, para enfrentar o lanterna América-MG dentro do Horto. No mesmo dia, mas às 20h30, o Botafogo recebe o CRB-AL no estádio Santa Cruz.





O atacante marca dois gols na primeira partida que assume a condição de titular na vaga de Rafael Costa, virando uma partida em que o Botafogo começou muito mal e ainda credita o sucesso as colegas. Está certo que é difícil arriscar quem joga no time de Roberto Cavalo, que vem promovendo mudanças no atacado nas últimas semanas, mas Henan já deu um bom cartão de visitas para acabar com qualquer dúvida do professor.





Um Atlético-GO perseverante, mas com oscilação ofensiva, entrou em campo no estádio Antonio Acciolly diante de um Botafogo-SP irreconhecível, desanimado. O Dragão tomou a frente das jogadas de ataque, chegou mais vezes, mas não conseguiu finalizar para acioanr o goleiro Darley até os 20 minutos de jogo, o melhor lance foi aos oito minutos, um chute de Nicolas rente à trave. Na única boa jogada ofensiva do Pantera, o atacante Henan, sozinho e de cara para o goleiro Mauricio, chutou de pé trocado a bola muito longe do gol. Parecia faltar vontade ao time de Ribeirão Preto. Depois deste susto, só deu Atlético. Até que Pedro Raul, com sua jogada característica de “parede”, segurou a bola e acionou Matheuzinho. O atacante do Dragão chutou entre as pernas de Darley para abrir o placar. Depois disso, o time da casa passou a jogar com mais calma e o Pantera se arrastou em campo, errando passes e lançamentos.





Um amontoado de cinco torcedores do Botafogo-SP conversava de costas para o campo no começo do segundo tempo de jogo. Era a tradução do que a torcida do Pantera esperava. E o time mostrou pouca reação no início da etapa, parecia uma questão de tempo outro gol do Dragão. Mas Lucas Mendes, que não vinha fazendo um bom primeiro tempo, escapou pela esquerda e cruzou na medida para Henan, que se aproveitou do posicionamento errado da defesa atleticana para empatar o jogo, aos 26 minutos. Ali, aquele grupo de torcedores, que rasgou quase 600km para ver o time do coração, já se dariam satisfeitos com o empate. Mas três minutos depois, após um lançamento longo, porém baixo da defesa para o meio, Marlon Freitas e Erick Luís fazem uma espécie de corta-luz, a bola passa por entre a zaga e Henan, que parecia estar invisível para a marcação, escapou de frente para o gol e, ao contrário da primeira etapa, finalizou para o fundo das redes. É verdade que, depois disso, o Pantera abdicou do ataque, mas o fez com inteligência e bloqueou os avanços dos donos da casa, que perderam pela primeira vez no ano em seus domínios. Vitória do imponderável, a quarta do Botafogo fora do estádio Santa Cruz.





