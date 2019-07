De volta à velha casa: Frank Lampard é confirmado como o novo técnico do Chelsea

Frank Lampard é o novo técnico do Chelsea. Os Blues anunciaram na manhã desta quinta-feira a contratação do ídolo para comandar a equipe. Especulado nos últimos semanas, o ex-craque volta à sua velha casa agora como treinador e em substituição a Maurizio Sarri, que retornou à Itália para dirigir a Juventus.





- Vocês podem esperar um jovem gerente que dará tudo, a cada hora do dia, para fazer uma equipe que os torcedores possam se orgulhar - afirmou Lampard em entrevista ao site oficial do Chelsea.





Após pendurar as chuteiras em 2016, quando defendeu o New York City da MLS, Lampard iniciou dois anos depois a trajetória na nova função enfrentando o desafio de tentar levar o Derby County à Premier League. E quase conseguiu. Os Rams terminaram a a segundona da última temporada na 6ª colocação e caíram nos playoffs para o Aston Villa, que subiu juntamente com Norwich City (campeão) e Sheffield United (vice).





Como jogador, Frank Lampard é uma verdadeira lenda no Chelsea. Chegou ao Stamford Bridge em 2001 após iniciar a carreira no West Ham e de uma breve passagem no Swansea por empréstimo. Ao todo, realizou 429 partidas pelos Blues, anotando 147 gols (veja o vídeo abaixo que mostra um pouco dessa trajetória). Pela seleção inglesa, foram 106 jogos e 29 gols durante os 15 anos em que vestiu a camisa dos Three Lions.





Lampard chega com uma tarefa árdua de repetir a boa temporada que fez Sarri (conquistou a Liga Europa e foi 3º colocado no Campeonato Inglês) e isso sem poder contratar, uma vez que o Chelsea está proibido de fazer transações nessa janela por conta do fair play financeiro da Uefa.









Nas redes sociais, o Chelsea fez festa para a chegada do novo treinador com muitos posts (vide mais abaixo).









Globo Esporte