DiaDePan: Brasil garante medalhas no Badminton e sobe no pódio com a Ginástica

O dia foi de medalhas e garantia de pódios para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. As primeiras medalhas foram na ginástica artística. Tivemos Flávia Saraiva ganhando o bronze no feminino e Arthur Nory e Francisco Barreto fazendo dobradinha na barra fixa com prata e ouro, respectivamente.





Caio Souza também foi ao pódio com a medalha de prata nas barras paralelas. Isso garantiu a melhor campanha do Brasil na ginástica na história do Pan.

Tênis





Número 2 do Brasil, o mineiro João Menezes (212º colocado da ATP) estreia com vitória por 6/4 e 6/0 e aguarda Gonzalo Escobar (313º), do Equador, ou o argentino Francisco Cerundolo (460º). Se vencer, pode cruzar com o chileno Nicolas Jarry, 55º e principal favorito ao título, nas quartas do Pan, em simples. Logo mais tem Luisa Stefani disputando as oitavas de final na chave feminina.





A brasileira Luisa Stefani (472ª), de 21 anos, foi superada pela canadense Jada Anne Bui (768ª) por 6/3 e 6/2 e deu adeus à disputa de simples no Pan.





Surfe





No surfe, a brasileira Nicole Pacelli venceu a bateria contra a americana Candice Appleby e a argentina Lucia Cosoleto. Nicole somou 8.76 (5.93 + 2.83), contra 8.07 (4.67 + 3.40) da americana e 7.40 (4.07 + 3.33) da argentina. Com o resultado, ela avança para o round 3, que será disputado nesta sexta-feira. Sua próxima adversária será a colombiana Isabella Gomez.





Badminton





O Brasil garantiu diversos pódios no badminton. Ygor Coelho venceu o americano Timothy Lan por 2 a 0 (21/16 e 21/6) e avançou às semifinais. Ao menos, o atleta já garantiu um bronze na modalidade que não há disputa de terceiro lugar.





Além de Coelho, o Brasil avançou com os irmãos Francielton e Fabrício Farias, Fabiana Silva, Tamires Santos, além da dupla mista Fabrício Farias e Jaqueline Lima. As semifinais estão programadas para quinta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília).





Já Fabiana Silva ficou pelo caminho na sua disputa ao perder para a guatemalteca Nikte Sottomayor no individula feminino por 2 a 1.





Jaqueline e Samia Lima vencem Daniela Macias/Danica Nishimura PER de virada 15-21, 21-15, 24-22 e estão na semi de duplas feminina. Ao menos cinco medalhas o Brasil garantiu na modalidade.





Squash





O squash brasileiro terminou os Jogos Pan-Americanos com a sexta colocação. A equipe formada por Diego Gobbi, Pedro Mometto e Rafael Alcarón foi derrotada pela seleção da Guatemala, em partida realizada nesta quarta-feira.