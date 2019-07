DiaDePan: Brasil leva bronze com vôlei de praia e avança em competições de tiro

Acompanhe este post que iremos atualizá-lo durante o dia!



Atualização às 18h Tiro



O brasileiro Roberto Schmits faturou o bronze no tiro esportivo na categoria fossa masculina. Os americanos Derek Haldeman e Brian Burrows levaram o ouro e prata na prova, além da vaga olímpica para os dois primeiros colocados.



Boxe



Por decisão dos juízes, Abner Teixeira para no cubano Erislandy Savón e fica com o bronze no peso pesado do Pan.



Keno Machado é o primeiro brasileiro a garantir vaga na decisão do boxe, no peso meio-pesado (até 81kg). Ele vai brigar pela medalha de ouro na próxima quinta-feira, 1º/08, contra o cubano Julio Cezar Peraza.



O brasileiro venceu o mexicano Rogelio Romero, que ficou o bronze. Já o cubano derrotou o venezuelano Nalek Rachid Barrera, que também garantiu o terceiro lugar do pódio.



Atualizações às 16h



Leonardo do Nascimento não chegou a disputa de medalha. Atleta do tiro de rifle três posições ficou em oitavo na disputa final.



Levantamento de Peso



A brasileira Jaqueline Ferreira terminou a competição em sexto lugar na categoria até 87kg. Ouro para o Chile, prata para a República Dominicana e bronze para o Equador.

A dupla Ângela e Carol venceu as cubanas em jogo duro e de muitas viradas no vôlei de praia. Mesmo vencendo o jogo por 2 sets a 0, as brasileiras precisaram virar o placar duas vezes e chegaram a ficar quatro pontos atrás.





O desempenho da modalidade no Pan não foi das melhores. Mesmo com esta medalha, a dupla masculina formada por Oscar e Thiago ficou apenas com o sétimo lugar. As duplas não disputaram a medalha de ouro nesta edição do Pan.





Tiro na final





O tiro esportivo vem sendo destaque do Brasil. Depois de uma medalha de bronze nos primeiros dias, dois atletas avançaram nesta terça-feira a final da modalidade. Leonardo do Nascimento avançou no rifle três posições com 1162-43x e disputa a medalha ainda hoje.





Na fossa masculina, Roberto Schmits se classificou com um dos seis finalistas. A decisão será ás 16h30.





Ginástica





Arthur Zanetti e Arthur Nory ficaram sem pódio no individual solo. Nory acabou em quarto e Zanetti ficou em sétimo.