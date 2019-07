DiaDePan: Brasil leva ouro no taekwondo e mantém chances de ouro na ginástica artística

(Foto: Jonne Roriz/COB)

A principal conquista do Brasil nos Jogos Pan-Americanos neste domingo (28) foi no taekwondo com Netinho Marques na categoria até 68 kg. Ele derrotou o dominicano Bernardo Pie por 17 a 14 e levou a medalha de ouro.





O Brasil avançou as semifinais do basquete 3x3 feminino com vitória sobre o Uruguai. A seleção aguarda os outros jogos para saber quem enfrentará na próxima fase.





Tivemos a estreia no adestramento por equipes a seleção terminou o dia em terceiro lugar e brigará por medalha nesta segunda-feira. Os brasileiros somaram 204.473% e estão atrás dos americanos e dos canadenses, que têm 219.97% e 219.824%, respectivamente. Caso o Brasil consiga uma medalha, irá garantir também uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A maior ameaça ao pódio brasileiro no momento é o México, que vem em quarto lugar com 202.246%.





O basquete 3x3 masculino também avançou ao derrotar a Argentina por 21 a 16. Aguarda o confronto entre Estados Unidos e República Dominicana para saber o adversário da próxima fase.





O Brasil também iniciou as disputas da ginástica artística masculina. Zanetti e Nori vieram bem e a seleção se mantém na ponta até o fechamento desta reportagem.





Brasil se mantém na quinta colocação do quadro de medalhas com três ouros, quatro pratas e cinco bronzes.