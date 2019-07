DiaDePan: Jade Barbosa é cortada de Lima e Brasil conquista primeiras medalhas

(Foto: Livia Laranjeira)

O sábado foi marcado com várias conquistas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, mas também com alguns sustos e um corte importante. Confira nosso resumo:





- A principal conquista do dia foi da patinadora Bruna Wurts, que desbancou a argentina favorita e levou o ouro na patinação artística no módulo longo. Mesmo com um erro perceptível pelo público, Bruna se manteve firme e subiu no andar mais alto do pódio





- A primeira medalha do Pan foi do lutador Alex Lee no taekwondo, somando 7600 pontos na disputa de poomsae, uma espécie de sequência de golpes combinados. Hugo Dell Castillo, do Peru, conquistou a prata com 7490 pontos, seguido por Marco Arroyo, do México, com 7480 pontos.





- O Brasil também teve conquista no triatlo com as atletas Luisa Baptista, que faturou o ouro, e Vittoria Lopes, que ficou com a prata. A mexicana Cecilia Perez completou o pódio.





- O patinador Gustavo Casado levou o bronze no masculino da patinação artística. O brasileiro levou um tombo em sua apresentação e teve pontos descontados.





- O canoísta Erlon de Souza passou mal durante a prova do C2 1000m e precisou abandonar a prova que disputava ao lado de Isaquias Queiroz. No entanto, Queiroz avançou a final do livre 1000m com tempo de 4m00s985 e foi o atleta a completar em menos tempos entre as duas baterias da primeira fase. Erlon passará por exames em Lima.





- A ginasta Jade Barbosa foi cortada do Pan após torcer o joelho esquerdo durante o treino na última quarta-feira. A delegação brasileira preferiu preservar Jade para o Mundial de Sttutgart em Outubro, que dará vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.









- Mesmo sem medalha, a pentatleta Iêda Guimarães comemorou a vaga garantida para os Jogos de Tóquio. A brasileira chegou em quarto lugar com 1.307 pontos, e por ser a melhor atleta da América do Sul na prova, estará nas Olimpíadas do ano que vem.





- A seleção brasileira de Rugby 7 masculino teve dois compromissos nesta sábado no Pan. Pela manhã, os homens derrotaram a Guiana por 59 a 0 e a tarde venceram os EUA por 12 a 10. As mulheres venceram o México pela manhã por 45 a 0, mas foram derrotadas pelo Canadá por 26 a 0 na segunda rodada.





- O vôlei de praia brasileiro teve os adversários definidos para as quartas de final. No masculino, Thiago e Oscar vão enfrentar os mexicanos Juan Virgen e Lombardo Ontiveros, neste domingo, às 16h. Já no feminino, Ângela e Carol terão como adversárias as canadenses Amanda Harnett e Marie-Christine Lapointe. A partida será às 14h20.





- A agenda brasileira foi movimentada no Basquete 3x3 com cinco jogos - três para as mulheres e dois para os homens. A seleção feminina estreou com derrota para a República Dominicana, mas se recuperou e venceu a Venezuela. Já a seleção masculina está com 100% de aproveitamento após derrotar República Dominicana e Estados Unidos.